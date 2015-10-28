Экономика В Казахстане женщины больше мужчин занимаются бизнесом Меруерт Нургазинова

В Казахстане среди индивидуальных предпринимателей женщин больше, чем мужчин. Такой реверанс в сторону прекрасной половины на Конференции деловых женщин сделал заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.



Активная роль женщин в экономике страны подтверждается и финансовыми показателями. Так, на сегодняшний день в целом по стране более 41% субъектов малого и среднего бизнеса возглавляют женщины.



"Отдельная среди всех индивидуальных предпринимателей доля женщин составляет ровно половину. В 8 городах республики, а также в городах Астана и Алматы, количество женщин-предпринимателей преобладает над мужчинами", – отметил замакима в ходе своего выступления.



Он добавил, что столичный акимат готов к сотрудничеству и оказанию всесторонней поддержки бизнесвумен. И чтобы слова не расходились с делом, акимат подпишет с Советом деловых женщин Палаты предпринимателей Астаны Меморандум о взаимном сотрудничестве по вопросам поддержки и развития женского предпринимательства. В рамках документа предусматривается совместно и согласованно формировать институциональную основу для развития женского предпринимательства в столице путем организации эффективно функционирующей диалоговой площадки между властью и бизнесом, совместного рассмотрения и решения наиболее актуальных проблем женского предпринимательства и выработки системных мер по повышению конкурентоспособности отечественного бизнеса.



Отметим, Конференция деловых женщин в рамках VI Международного инвестиционного форума Astana Invest 2015 проходит впервые.



Деловые леди столицы обсудят вопросы развития женского предпринимательства, получат возможность презентовать свои проекты, а также напрямую переговорить с потенциальными инвесторами.

