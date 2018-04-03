В казахстанский бюджет должно поступить больше денег в 2018 году

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Прогноз по поступлениям в республиканский бюджет в 2018 году увеличен на 181 миллиард тенге. Об этом в ходе заседания Правительства РК сообщил министр финансов Бахыт Султанов, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"В рамках проекта закона об уточнении республиканского бюджета на текущий год поступления в бюджет увеличены на 181 миллиард тенге и составляют в общем 8 759 миллиардов тенге. В основном это поступления от экспортной и таможенной пошлины на нефть в результате увеличения цены и объема добычи. Дефицит составляет 883 миллиарда тенге, или 1,5 процента к ВВП. Расходы республиканского бюджета в 2018 году с увеличением на 417 миллиардов тенге составят 9 643 миллиарда тенге", – сообщил Султанов.
Также он отметил, что на поддержку социальной сферы направят дополнительно порядка 106 миллиардов тенге.
"Из них на повышение зарплат учителям от 30 до 50 процентов – 62 миллиарда тенге, дальнейшее развитие Назарбаев университета – 31,7 миллиарда тенге, на пособие для лиц, осуществляющих уход за инвалидами, – 2,7 миллиарда тенге", – отметил Султанов.
Кроме того, по словам главы Министерства финансов, на развитие реального сектора экономики предлагается направить дополнительно 115 миллиардов тенге.
"Из них на обеспечение питьевой водой населенных пунктов дополнительно будет направлен 31 миллиард тенге, на подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к строящимся жилым объектам – 31,5 миллиарда тенге, на развитие сети местных дорог – 29 миллиардов, на развитие агропромышленного комплекса, субсидирование процентной ставки по кредитам и лизингу, а также на развитие агронауки – 15 миллиардов тенге, на мероприятия по борьбе с киберпреступностью предлагается направить 71 миллиард тенге", – сказал Султанов.