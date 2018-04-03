В казахстанский бюджет должно поступить больше денег в 2018 году

Экономика
Инга Селезнева
Фото primeminister.kz
Прогноз по поступлениям в республиканский бюджет в 2018 году увеличен на 181 миллиард тенге. Об этом в ходе заседания Правительства РК сообщил министр финансов Бахыт Султанов, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

"В рамках проекта закона об уточнении республиканского бюджета на текущий год поступления в бюджет увеличены на 181 миллиард тенге и составляют в общем 8 759 миллиардов тенге. В основном это поступления от экспортной и таможенной пошлины на нефть в результате увеличения цены и объема добычи. Дефицит составляет 883 миллиарда тенге, или 1,5 процента к ВВП. Расходы республиканского бюджета в 2018 году с увеличением на 417 миллиардов тенге составят 9 643 миллиарда тенге", – сообщил Султанов.

Также он отметил, что на поддержку социальной сферы направят дополнительно порядка 106 миллиардов тенге. 

"Из них на повышение зарплат учителям от 30 до 50 процентов – 62 миллиарда тенге, дальнейшее развитие Назарбаев университета – 31,7 миллиарда тенге, на пособие для лиц, осуществляющих уход за инвалидами, – 2,7 миллиарда тенге", – отметил Султанов. 

Кроме того, по словам главы Министерства финансов, на развитие реального сектора экономики предлагается направить дополнительно 115 миллиардов тенге.

"Из них на обеспечение питьевой водой населенных пунктов дополнительно будет направлен 31 миллиард тенге, на подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к строящимся жилым объектам – 31,5 миллиарда тенге, на развитие сети местных дорог – 29 миллиардов, на развитие агропромышленного комплекса, субсидирование процентной ставки по кредитам и лизингу, а также на развитие  агронауки – 15 миллиардов тенге, на мероприятия по борьбе с киберпреступностью предлагается направить 71 миллиард тенге", – сказал Султанов.

Популярное

Все
Кокпаршы готовятся к Играм кочевников
Тайное становится явным
Песни, объединяющие поколения
Путь навстречу людям
Сайгаков в наших степях стало больше
Выборы в Курултай – следующий этап конституционной реформы
Рабочие профессии все престижнее
Указы Главы государства о назначении
Фундамент благополучия граждан
«Закроют счет, обезопасят вклады»
Наше здоровье – высшая ценность
Запущен комбинат – появится и кластер
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
Родники возвращаются к жизни
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Саумал: ставка на полезность
Гидроэлектросооружение мощностью 600 МВт планируют построить в долине реки Алматинской области
Косшы: пять лет в статусе города
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
В мавзолее Алькожа ата продолжаются научно-реставрационные работы
Приаралье: память о больших переменах
День металлурга
Разорвавшего диплом выпускника арестовали в Алматы
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Представлена ИИ-версия «Одиссеи» за несколько тысяч долларов
Аргентина вышла в финал Чемпионата мира по футболу -2026
В центре внимания – химпром
Наследие Мангистау на земле Сыра
Крупный складской комплекс открыли в Алматинской области
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Дан старт строительству автострады
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее

Читайте также

Устранение барьеров при внедрении цифрового тенге обсудили …
Подход железный и конструктивный
Исполнение поручений Президента: новые заводы, логистически…
Модернизация ЖКХ, развитие транзита и поддержка села: как и…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]