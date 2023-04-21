В казахстанском интернет-сегменте появилась очередная ложная реклама

Видеоролик крутится на популярном видеохостинге YouTube. Там обещают, что «с этого понедельника» (кстати, с какого именно – не сказано) пенсионеры, малоимущие и другие категории граждан станут получать вышеназванные пособия и надбавки.

Но, как сообщает портал Stopfake.kz, ролик – это отрывок из выпуска новостей телеканала Atameken Business с другой озвучкой, обманной. К слову, подобных объявлений нет и на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения.

«Цель этого рекламного видео заключается в том, чтобы зритель перешел на сторонний сайт, содержание которого не имеет отношения к каким-либо выплатам», – подытожили на портале.