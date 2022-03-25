Спорт В казахстанской Премьер-лиге наступил небольшой перерыв 25 марта 2022 г. 3:45 Бейсенбаев Аскар корреспондент В казахстанской Премьер-лиге наступил небольшой перерыв в связи с участием национальной сборной в стыковых матчах Лиги наций УЕФА. В Высшем дивизионе первенства страны прошел уже третий тур, по итогам которого обозначилась временная тройка лидеров. Вполне возможно, что первое место по набранным очкам мог занять карагандинский «Шахтёр» (у «горняков» после двух туров были максимальные 6 очков), который должен был принимать новичка лиги «Аксу» из Павлодарской области, но этот поединок перенесен на более поздний срок в связи с неблагоприятными погодными условиями в Караганде. Ну а теперь перейдем к главенствующему триумвирату. Действующий чемпион Казахстана костанайский «Тобол» принимал на своем поле петропавловский «Кызыл-Жар» и добился победы со счетом 2:0 (голами отметились серб Зоран Тошич и казахстанец Асхат Тагыберген с пенальти). В Туркестане местный «Туран» уступил актаускому «Каспию» – 0:1. У гостей на 44-й минуте с пенальти отличился Максат Тайкенов. И наконец, в Алматы «Кайрат» не смог одолеть приехавший к нему «Тараз», разойдясь миром – 1:1 (у кайратовцев гол забил гвинеец Хосе Канте, а у жамбылцев отличился Динмухамед Караман). Кстати, многие теперь задумываются о судьбе одной из самых именитых футбольных команд Казахстана, владелец которой Кайрат Боранбаев сейчас находится под следствием. Пока в клубе сообщают, что все идет согласно намеченным планам. А ведь у алматинцев есть и еще одна аффилированная команда. Это «Кайрат-Москва», который выступает в первенстве России во втором дивизионе и после первого этапа занимает шестое место из десяти. Интересно, что будет с этим международным проектом, где практику должны были получать молодые казахстанские игроки? Первые победы в сезоне одержали «Атырау», шымкентский «Ордабасы» и столичная «Астана» (при этом стоит отметить, что все команды выступали на своих полях). Так, атыраусцы обыграли со счетом 2:1 еще одних дебютантов КПЛ – «Мактаарал» из Туркестанской области. Здесь в этот день особую роль сыграли легионеры. У клуба из западного региона страны забитыми голами отметились бразилец Матеус Бисси (28-я минута) и серб Тодо Петрович (45-я), а у южан на 74-й отличился молдавский футболист Максим Разгонюк. При этом Разгонюк еще и был удален на 87-й минуте (а его товарищ бразилец Алекс Бруно – на 55-й), и потому мактааральцам еще и пришлось доигрывать встречу вдевятером. Шымкентский «Ордабасы» благодаря голам бразильца Луиса Гедеша на 53-й минуте и казахстанца Максима Ваганова на 63-й смог одолеть уральский «Акжайык» со счетом 2:0. Кстати, и здесь были удаления, и команды доигрывали с 10 футболистами. И наконец, столичная «Астана» после невразумительного старта выиграла у «Актобе» – 1:0. У победителей на 8-й минуте точную атаку провел Аслан Дарабаев. Главный тренер шестикратного чемпиона страны – сербский специалист Срджан Благоевич – надеется, что эта победа даст дополнительную энергию футболистам, и у них все постепенно наладится. ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА КОМАНДА М П Н П М О 1. «Кайрат» 3 2 1 0 4–1 7 2. «Тобол» 3 2 1 0 3–0 7 3. «Каспий» 3 2 1 0 2–0 7 4. «Шахтёр» 2 2 0 0 4–0 6 5. «Тараз» 3 1 2 0 2–1 5 6. «Ордабасы» 3 1 1 1 3–2 4 7. «Аксу» 2 1 1 0 1–0 4 8. «Атырау» 3 1 1 1 3–3 4 9. «Актобе» 3 1 0 2 2–4 3 10. «Астана» 3 1 0 2 1–4 3 11. «Туран» 2 0 1 1 0–1 1 12. «Мактаарал» 3 0 1 2 2–4 1 13. «Акжайык» 2 0 0 2 0–3 0 14. «Кызыл-Жар» 3 0 0 3 0–4 0 Помимо игр в регулярном первенстве, на этой неделе пришли и известия, связанные со вторым по значимости турниром страны – розыгрышем Кубка Казахстана. Прошла жеребьевка предварительного этапа сезона 2022 года, в котором примут участие клубы из Первой и Второй лиг. Здесь 16 команд были поделены на 4 группы. Победители пройдут в 1⁄8 финала Кубка Казахстана, где встретятся с клубами Премьер-лиги. Итак, на первом предварительном этапе между собой встретятся «Кайсар» (Кызылорда) – «Окжетпес» (Кокшетау), «Яссы» (Туркестан) – «Хан Тенгри» (Алматы), «Жетысу» (Талдыкорган) – «Алтай» (Восточно-Казахстанская область), «SD Family» (Нур-Султан) – «Жас Кыран» (Алматы), «Актобе Сити» (Актобе) – «Арыс» (Туркестанская область) и «Байконур» (Кызылорда) – «Жас Сункар» (Нур-Султан). На втором предварительном этапе между собой сыграют победитель пары «Актобе Сити» – «Арыс» с победителем пары «Жетысу» – «Алтай», победитель пары «Кайсар» – «Окжетпес» с победителем пары «Байконур» – «Жас Сункар», победитель пары «Яссы» – «Хан Тенгри» с победителем пары «SD Family» – «Жас Кыран». Произошли изменения и в Казахстанской федерации футбола, где состоялось заседание исполнительного комитета КФФ. В повестку дня заседания были включены вопросы об утверждении положений, регламентов и календарей футбольных мероприятий на 2022 год. Одним из рассмотренных вопросов и принятых решений Исполнительным комитетом стало назначение генеральным секретарем Олжаса Абраева. Выбор кандидата на место генерального секретаря был определен в соответствии с критериями оценки профессиональных навыков и компетенций, таких как управление командой, стратегическое видение и мышление, лидерские качества, индивидуальная эффективность, опыт работы с международными организациями. Олжас Абраев с 2018 года возглавляет ассоциацию «Профессиональная футбольная лига Казахстана». За свою многолетнюю профессиональную карьеру занимал различные должности в системе казахстанского футбола. А теперь что касается сборной Казахстана. Вчера ночью в Кишиневе состоялся первый стыковой матч Лиги наций УЕФА нашей национальной команды против Молдовы (ответная игра, напомним, пройдет 29 марта в столице Казахстана). В канун этого события в столице в Доме футбола состоялась первая тренировка сборной Казахстана под руководством исполняющего обязанности главного тренера Андрея Карповича. Перед ее началом к футболистам и тренерскому штабу обратился новоизбранный президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов, пожелав команде удачи в предстоящих играх. Мы тоже все надеемся на успех.