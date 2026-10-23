В Казани прошли Дни казахстанского кино

Кино

С 21 по 23 октября в кинотеатре «Мир» в Казани состоялись Дни казахстанского кино, направленные на популяризацию отечественного кинематографа и укрепление культурных связей между Казахстаном и Татарстаном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

В церемонии открытия приняли участие Генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Искаков и первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Юлия Адгамова. Среди гостей также были представители киноиндустрии, культурной общественности, средств массовой информации и жители города.

В программу вошли три художественных фильма: «Алматы, я люблю тебя!», «Паралимпиец» и «Бүркітші». Первые две картины были представлены зрителям 21 октября, а 23 октября состоялся показ фильма «Бүркітші» режиссёра Куаныша Стаханова. Показы сопровождались творческими встречами с актёром фильма «Паралимпиец» Жалгасом Жангазиным и режиссёром Куанышем Стахановым. Участники встреч рассказали об истории создания картин, особенностях съёмочного процесса и ответили на вопросы зрителей.

Национальную киностудию «Казахфильм» имени Шакена Айманова представил заместитель руководителя службы технического обеспечения кинопроизводства Серикбол Утепбергенов.

#Казахстан #кино #Казань

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