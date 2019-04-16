В "КазАвтоЖол" рассказали о планах по ремонту дорог республиканского значения на ближайший год
Екатерина Елисеева
Заместитель председателя правления АО НК "КазАвтоЖол" Арман Жусупов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал о планах по ремонту и реконструкции дорог республиканского значения на ближайший год, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В текущем году работами по реконструкции, ремонту и строительству автодорог республиканского значения охвачено 4 467км. Из них в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 533 км, а именно: 161 км участка Астана – Павлодар, 97 км участка Павлодар – Калабатау, включая обход города Кабалтау, 85 км участка Бейнеу – Акжигит, 80 км участка Щучинск – Зеренда, 61 км участка Темиртау – Караганды, включая обходы Караганды, 29 км участка Петропавловск – Курган, 20 км участка Таскескен – Бахты", – сообщил Жусупов.
Также он отметил, что в текущем году за счет неправительственных займов планируется начать реализацию новых проектов протяженностью 762 км. Это объекты реконструкции: Караганда – Балхаш, Атырау – Астрахань, Актобе – Кандыагаш.
Ранее министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев рассказал о внедрении системы мониторинга качества дорожных работ.