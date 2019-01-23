В Казгидромете назвали имена задержанных сотрудников

Общество
2013
Фото пресс-службы КНБ РК
В РГП "Казгидромет" прокомментировали задержание руководителей по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 366 УК РК ("Получение взятки"), сообщает Zakon.kz.

Согласно уведомлению Комитета национальной безопасности РК, в качестве подозреваемых задержаны директор филиала РГП "Казгидромет" по Карагандинской области Андрианов Р.И. и заместитель генерального директора РГП "Казгидромет" Султанов Н.К.

"РГП "Казгидромет" оказывает поддержку проводимым следственным мероприятиям, обеспечивает беспрепятственный доступ ко всем запрашиваемым материалам и не располагает информацией о проводимых следственно-оперативных мероприятиях", - подчеркнули в метеослужбе.

Напомним, сегодня, 23 января, стало известно о задержании ряда руководителей РГП "Казгидромет".

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