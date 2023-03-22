В каждой картине – дыхание весны

Например, взор молодой художницы Дианы Шайхеслямовой, учителя художественного труда таразской гимназии № 40, призера международных и республиканских конкурсов, неизменно притягивают цветы – первые вестники теплого сезона.

Два года назад на персональной выставке в Таразе запомнилась одна из ее работ, где на фоне шахматной доски различались контуры черно-белых тюльпанов, выполненных в популярной технике дудлинг. Позже художница подготовила целую цветочную серию, а яркие красные и желтые тюльпаны стали визитной карточкой недавней выставки работ Елены Паниной и Дианы Шайхеслямовой «С любовью к народу Казахстана – весь мир акварелью», прошедшей в Государственном музее искусств им. А. Кастеева в Алматы.

– Тюльпаны – одни из моих любимых цветов. Они символизируют наступление весны, с которой приходят обновление природы, тепло солнца и свежий ветерок. Мне кажется, что все мое творчество можно сравнить с этим удивительным временем года, постепенно переходящим в лето, – с улыбкой говорит Диа­на Шайхеслямова, а картины «Весеннее возрождение», «Дитя Великой степи», «Желтый тюльпан», «Цветочный бал», «Весенняя красавица» подтверждают ее слова.

Цветочные фантазии преобладают в иллюстрациях, акварели автора запечатлели весенние букеты из ромашек, ирисов, цветов шиповника, адонисов, незабудок. А как красивы бабочки Дианы – настоящие королевы! Акварелистка умеет замечать прекрасное в обыденном, подчеркивая удивительные детали, созданные природой.

«Вдохновленная красотой природы» – так называлась персональная выставка члена городского Союза художников, учителя изобразительного искусства и черчения средней школы № 39 Светланы Савчук – большого ценителя весеннего цветения.

Детство Светланы прошло вблизи леса, реки и лугов. Их красота глубоко отпечаталась в ее памяти и сердце. Перед взором зрителей – пестрое степное разнотравье, молодая поросль под снежным покрывалом и, конечно, прекрасные весенние цветы, среди которых сирень, ирисы, маки, пионы…

– Занимаясь творчеством, я отдыхаю душой, отвлекаюсь от ежедневных забот и бытовой рутины, чувствую себя особенной, ведь я выступаю в роли создателя, – признается Светлана Савчук. – Что касается выбранной тематики, то цветы всегда были близки любой женщине, и я – не исключение.

Среди любимых образов члена Союза художников Казах­стана Геннадия Тяна тоже есть цветы. В его пейзажах и натюрмортах можно заметить маки, флоксы, ирисы, одуванчики, пионы… Рассматривая работы, ловишь себя на мысли, что ты почти ощущаешь в воздухе аромат цветов, представляешь, как девушка, которой их подарили, заботливо ставит букет в вазу. Весна вдохновляет художника на чувственные картины, в которых присутствуют новые надежды, бескрайний простор и полная свобода. В их числе – «Апрель», «Май», «Весеннее раздолье»…

В творчестве живописца можно выделить серию, посвященную казахским национальным спортивным играм, которые по традиции проводят в канун Наурыза.

Взять хотя бы работу «Көкпар»: широкими мазками Геннадий Тян создал динамичный сюжет, сумел превосходно передать не только движение всадников, красоту цветущей степи, но и праздничное весеннее настроение. Не менее интересна картина «Қыз қуу». Свежесть горной местности передает сине-зеленая цветовая палитра, а праздничное настрое­ние Наурыза – улыбка на лице девушки, ее наряд, а также растущие в степи тюльпаны.

Немало других работ живописца посвящено культуре, национальным обычаям и традициям казахов, среди них – «Сүйінші», «Ловля лошади», «Степной ветер».

Владимир Худяков, член городского Союза художников, пишет натюрморты, портреты, пейзажи. Особенно он любит изображать весну в горах: это картины «Весеннее настроение», «Потеплело», «Зацвели сады Тектурмаса», «Вес­на в горах», «Покой», «Безмолвие», «Свежесть весеннего утра».

– К своим работам я отношусь, как к поэзии, только созданной не словами, а кистью, – признается Владимир Худяков.

А ведь и правда, если присмот­реться к его картинам, зарисовкам, этюдам, то можно понять, насколько они одухотворены и «заряжены» автором. Цветовая гамма, образы, линии и пятна придают работам романтичность и лиричность, уносят зрителя далеко от реальности.

Вот такая она – весна. Дыхание природы дает энергию художникам, которые спешат поделиться ею со зрителями, чтобы подарить им новые надежды, радости, вспомнить народные легенды и обычаи, задуматься о сотворении мира и зарождении жизни.