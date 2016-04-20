​В каждой строчке – гуманизм

Весь цивилизованный мир старается минимизировать ущерб от использования ядерных технологий и обратить мирный атом в сплошную пользу, тем более что это возможно. Вопрос ядерной безопасности неспроста рассматривается сугубо на государственном уровне. Это слишком глобальная плоскость, в которой завязаны как политические интересы, так и финансовые вопросы.

Если отталкиваться от того, что обеспечение безопасности граждан – ключевая забота государства, то вопрос о ядерной защите выходит на новый уровень важности. Ядерные технологии далеко не всегда направлены на реализацию чьей-то политической воли: мирный атом экономит массу государственных средств в повседневной жизни, и вектор развития ядерного вопроса должен быть именно таким. В России мирные ядерные технологии используются очень давно, хотя и здесь есть над чем работать и что улучшать. Забота о человеке должна быть на первом месте, все остальное – потом.