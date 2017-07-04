В Казкоммерцбанке утвержден новый состав правления

Экономика
2010
Фото из открытых источников
Решением совета директоров АО "Казкоммерцбанк" от 3 июля 2017 года прекращены полномочия 10 членов правления и утвержден его новый состав, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

В объявлении, опубликованном на сайте АО, сообщается о прекращении полномочий следующих членов правления:

Марк Хольцман – председатель правления;

Искандиров Абай Мукашевич – первый заместитель председателя правления;

Амиров Рашид Утебаевич – управляющий директор;

Дарменов Аскар Ахмагамбетович – управляющий директор;

Ельцов Сергей Валерьевич – управляющий директор;

Инебеков Мухит Кабылтаевич – управляющий директор;

Каракулов Миржан Елдесович – управляющий директор;

Кусаинов Ерулан Айташович – управляющий директор;

Машури Давид – управляющий директор;

Сулейменов Мурат Кеншимович – управляющий директор.

Также сообщается, что решением совета директоров АО "Казкоммерцбанк" избраны следующие члены правления:

Ульф Вокурка – председатель правления;

Байжанов Улан Сапарович – заместитель председателя правления;

Зданович Лариса Петровна – заместитель председателя правления;

Сатубалдина Жаннат Сагандыковна – заместитель председателя правления.

По состоянию на 4 июля 2017 года правление АО "Казкоммерцбанк" определено в следующем составе:

Ульф Вокурка – председатель правления;

Байжанов Улан Сапарович – заместитель председателя правления;

Зданович Лариса Петровна – заместитель председателя правления;

Сартаев Даурен Жанкисеевич – заместитель председателя правления;

Сатубалдина Жаннат Сагандыковна – заместитель председателя правления;

Жагипаров Нурлан Толеужанович – управляющий директор, член правления.

"Избрание новых членов правления подлежит согласованию Национальным банком Республики Казахстан в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан", – говорится в пресс-релизе.

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