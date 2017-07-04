В Казкоммерцбанке утвержден новый состав правления

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Решением совета директоров АО "Казкоммерцбанк" от 3 июля 2017 года прекращены полномочия 10 членов правления и утвержден его новый состав, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу банка.
В объявлении, опубликованном на сайте АО, сообщается о прекращении полномочий следующих членов правления:
Марк Хольцман – председатель правления;
Искандиров Абай Мукашевич – первый заместитель председателя правления;
Амиров Рашид Утебаевич – управляющий директор;
Дарменов Аскар Ахмагамбетович – управляющий директор;
Ельцов Сергей Валерьевич – управляющий директор;
Инебеков Мухит Кабылтаевич – управляющий директор;
Каракулов Миржан Елдесович – управляющий директор;
Кусаинов Ерулан Айташович – управляющий директор;
Машури Давид – управляющий директор;
Сулейменов Мурат Кеншимович – управляющий директор.
Также сообщается, что решением совета директоров АО "Казкоммерцбанк" избраны следующие члены правления:
Ульф Вокурка – председатель правления;
Байжанов Улан Сапарович – заместитель председателя правления;
Зданович Лариса Петровна – заместитель председателя правления;
Сатубалдина Жаннат Сагандыковна – заместитель председателя правления.
По состоянию на 4 июля 2017 года правление АО "Казкоммерцбанк" определено в следующем составе:
Ульф Вокурка – председатель правления;
Байжанов Улан Сапарович – заместитель председателя правления;
Зданович Лариса Петровна – заместитель председателя правления;
Сартаев Даурен Жанкисеевич – заместитель председателя правления;
Сатубалдина Жаннат Сагандыковна – заместитель председателя правления;
Жагипаров Нурлан Толеужанович – управляющий директор, член правления.
"Избрание новых членов правления подлежит согласованию Национальным банком Республики Казахстан в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан", – говорится в пресс-релизе.