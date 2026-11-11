Выпускник Назарбаев Интеллектуальной школы Петропавловска Айдын Тайшыбай получил стипендию одной из самых престижных международных программ Gates Cambridge и продолжит научную карьеру в Великобритании.

фото NIS Петропавловска

В 2019 году он окончил петропавловскую NIS, затем Назарбаев­ Университет, прошел магистерскую подготовку в Италии и Испании, работал в международной фармацевтической компании Johnson & Johnson Innovative Medicine. Теперь впереди Кембриджский университет и докторская программа PhD Chemistry.

Исследовательские интересы Айдына связаны с синтетической медицинской химией, разработкой лекарственных препаратов и компьютерным моделированием, способным ускорить поиск новых терапевтических решений. В Кембридже он намерен сосредоточиться на применении вычислительных методов в фармацевтической химии, а в перспективе рассчитывает внести вклад в создание эффективных и доступных лекарств.

Стипендия Gates Cambridge учреждена в 2000 году при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс.