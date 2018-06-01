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В Киеве машина из кортежа Порошенко сбила ребенка – СМИ
В Киеве автомобиль Volkswagen из кортежа президента Украины сбил тринадцатилетнего велосипедиста, сообщает Ria.ru со ссылкой на издание Pravda.com.ua.

Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Григоренко. Ребенка доставили в больницу. По предварительным данным, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма и перелом ноги.

В ДТП попала передовая машина сопровождения. Она ехала на километр впереди автомобиля, в котором везли Петра Порошенко.
В администрации главы государства сообщения не подтвердили.

Кортеж президента Украины уже участвовал в резонансных ДТП. Так, в марте одна из машин сбила 87-летнего пенсионера в центре Киева. Тогда правоохранители подтвердили, что в аварии участвовал служебный автомобиль.

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