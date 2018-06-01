В Киеве машина из кортежа Порошенко сбила ребенка – СМИ



В ДТП попала передовая машина сопровождения. Она ехала на километр впереди автомобиля, в котором везли Петра Порошенко.

В администрации главы государства сообщения не подтвердили.Кортеж президента Украины уже участвовал в резонансных ДТП. Так, в марте одна из машин сбила 87-летнего пенсионера в центре Киева. Тогда правоохранители подтвердили, что в аварии участвовал служебный автомобиль.