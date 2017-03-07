В Киеве открылся Клуб по изучению казахского языка

По инициативе и под патронатом посольства Казахстана в Украине на базе Киевской общественной библиотеки имени Жамбыла Жабаева открылся Клуб по изучению казахского языка для представителей нашей диаспоры, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
В программу курсов входят занятия по грамматике и лексике казахского языка, ознакомление с трудами мыслителей казахского народа. Планируются специальные лекции по историческому наследию казахов, экономике и общественно-политической жизни современного Казахстана.
Посол РК в Украине Самат Ордабаев отметил, что "владение государственным языком является важнейшим фактором укрепления казахстанской идентичности и единства в Казахстане".
Клуб начал свою работу в год 25-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Украиной.
"Уверен, что данная инициатива послужит хорошей основой для дальнейшего укрепления казахстанско-украинской дружбы", – сказал посол.