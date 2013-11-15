В кино, на встречу с Японией

В церемонии открытия приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РК Камохара Масаёси и другие официальные лица. А первый секретарь и атташе по вопросам обороны Таката Хирофуми вышел на сцену в одеянии, напоминающем форму бойцов айкидо, и с катаной (самурайским мечом) в руках. Со свистом рассекая оружием воздух, дипломат продемонстрировал несколько ката-комплексов боевых упражнений. Такая прелюдия создала особое настроение у зрителей и способствовала «вживанию» в атмосферу традиций Страны восходящего солнца.

На фестивале было представлено пять художественных фильмов. Открывала показы лента «Всегда: закат на Третьей улице 64-го». Это бытовая драма, действие которой происходит в период проведения Олимпийских игр в Токио в 1964 году. Это было время строительного бума, когда все японское общество сплотилось вокруг идеи успешного проведения Олимпиады. «Для Казахстана фильм будет актуален, ведь ваша страна готовится к ЭКСПО», – подчеркнул К. Масаёси. В киноленте воссоздана атмосфера полувековой давности, когда Япония залечивала раны после Второй мировой войны, – ретроавтомобили, скромные жилищные условия, простенькие наряды. Странно было видеть, как в одной семье приобрели черно-белый телевизор, а в другой – цветной. А ведь так и было, и люди ходили в гости друг к другу, чтобы посмотреть по ТВ Олимпиаду.

В числе других фестивальных фильмов – кинокомедия «Счастливый полет», он о тех сторонах авиации, о которых обычный пассажир даже не подозревает. Действие происходит в аэропорту и на борту самолета. Обычный рейс на Гонолулу для Кадзухиро, помощника командира корабля, этот полет – последний экзамен на пути к должности командира, а для стюардессы Эцуко – первый международный рейс. Однако самолету пришлось вернуться в Японию…

Украшением фестиваля стала лента «Отель Гибискус», лауреат специального приза жюри Токийского международного фестиваля 2002 года. Ее сюжет несколько неожидан. В «Отеле Гибискус» на Окинаве всего одна комната для гостей. В нем живет 9-летняя Миэко, ее родители, бабушка и сводные брат и сестра. Единственный постоялец – юноша, которого Миэко нашла лежащим на улице без сознания. Вместе с одноклассниками девочка постоянно ищет легендарного лесного духа Кидзимуна. Летние каникулы полны приключений – встреча с таинственным стариком, называющим себя «Старый Кидзимуна», знакомство с девочкой, как две капли воды похожей на нее…

Еще одна драма – «Жена Гэгэгэ». Это кино о юности Сигэру Мидзуки, автора знаменитого комикса «Гэгэгэ-но Китаро» в жанре «ёкай» (комиксы о сверхъес­тественных существах), и его жены Нуноэ Мура.

Не обошлось и без столь популярной в Японии анимации – фильм «Голос далекой звезды» о полетах в космос учеников средней школы.

Фестиваль в Астане дал казахстанцам возможность заглянуть в жизнь Японии, далекой и загадочной, которая стала нам теперь немного ближе.

Бектур КАДЫРОВ, Астана