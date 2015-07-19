В Китае девочке с гидроцефалией пересадили напечатанный на 3D-принтере череп

Технологии
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Китайские врачи провели уникальную операцию. Они спасли жизнь трехлетней девочке Хань Хань, страдавшей гидроцефалией — редким заболеванием, в результате которого нарушается отток жидкости из головного мозга. Медики напечатали девочке новый череп на 3D-принтере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Вести.ру. Отмечается, что аналогов этой процедуре нет.

В результате скопления жидкости в черепной коробке девочки ее мозг увеличился в четыре раза по сравнению с нормой. Вес огромной головы составлял более половины массы тела ребенка, а кости Хань Хань стали настолько тонкими, что готовы были треснуть. К счастью отцу малышки, который в одиночку воспитывает дочь, удалось собрать необходимые $80 тыс. на проведение сложнейшей операции.

С помощью технологий 3D-сканирования и печати медики смогли смоделировать три импланта из титановой сетки и заменили ими кости свода черепа пациентки. Операция по удалению жидкости из головы девочки длилась 17 часов. Врачам удалось откачать лишнюю воду с помощью дренажных трубок, после чего на место вырезанных костей установили титановые пластины.

Сделанные в больнице фотографии Хань Хань появились во многих мировых СМИ.

Операция завершилась успешно — девочка открыла глаза и начала самостоятельно дышать. По словам врачей, по мере взросления пациентки, титановые пластины будут покрываться собственной костной тканью. Врачи считают, что у девочки есть все шансы полностью поправиться.

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