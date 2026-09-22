В Китае испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Китайские специалисты создали и испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию, работающую в открытом море на глубине 10 м. Об этом стало известно из публикации газеты South China Morning Post. По информации издания, такая система открывает новые возможности для энергоснабжения подводных операций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Nangs.org

Электростанцию разработала команда специалистов из Юньнаньского университета. В проекте задействована фотоэлектрическая система на основе галогенидов свинца с перовскитной структурой, относящейся к классу полупроводниковых материалов. Она работала на 10-метровой глубине. Погруженная в воду установка заряжала аккумуляторы и питала светодиодную панель. Как отметило издание, это доказало, что солнечную энергию можно получать даже в тусклых сине-зеленых сумерках океана.

Ученый В. Чжан из Юньнаньского университета, слова которого приводит газета, заявил, что предыдущие разработки подводных солнечных элементов были рассчитаны на очень малые глубины. По его словам, речь шла о глубине не более 2 м, что далеко от реальных условий эксплуатации. В представленной работе впервые продемонстрирована работоспособность солнечных элементов в реальных условиях на глубине до 10 м.

Разработчики технологии полагают, что она может найти применение в расположенных под водой датчиках, детекторах, камерах и системах связи. Кроме того, она способна выступать источником питания для подводных роботов и аппаратов.

Перовскитные материалы относятся к классу полупроводников и используются в фотоэлектрических устройствах для преобразования света в электричество. Их применение в подводных системах связано с задачей получать энергию в условиях ограниченной освещенности.