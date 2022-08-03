В Китае мужчина напал с оружием на детский сад и убил троих человек

Три человека погибли после атаки вооруженного мужчины на детский сад в Китае, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

В провинции Цзянси на юго-востоке Китая неизвестный вооруженный мужчина напал на частный детский сад. Об этом сообщает Agence France Presse (AFP) в Twitter.

“Гангстер в маске и кепке совершил вооруженное нападение на частный детский сад в уезде Аньфу”, — сообщили в местной полиции. В результате атаки три человека погибли и как минимум шестеро пострадали.

Агентство не уточняет возраст погибших и пострадавших, а также вид оружия, с которым злоумышленник напал на детсад. На данный момент подозреваемый в убийстве и нападении 48-летний мужчина находится в розыске.