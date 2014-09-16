Как сообщает Лента.ру
со ссылкой на Phoenix New Media, гигиенические средства вкладываются в
обувь, чтобы предотвратить появление неприятного запаха. Ли Юаньхао
распространяет прокладки среди своих однокурсников в Юго–Западном
университете в Чунцине. Сообщается, что за первые 2 дня продаж
предпринимателю удалось заработать 600 юаней (около $98).
Основными покупателями прокладок стали первокурсники университета,
которые обязаны проходить изнурительную военную подготовку. Во время
физических занятий ноги студентов сильно потеют. Использование женских
гигиенических прокладок для предотвращения образования запаха в обуви
является в Китае распространенной практикой среди студентов. Однако
многие из них стесняются покупать прокладки в супермаркетах.
Ли Юаньхао решил организовать свой бизнес еще в 2013 году. За
прошедший год предприниматель закупил большое количество обычных
прокладок и разработал для них новые упаковки.
Военная подготовка в Китае проводится среди студентов вузов и
учеников старших классов средних школ. Ее основным элементом является
строевая подготовка. Военные сборы среди студентов проводятся один или
несколько раз в зависимости от специальности.