В Китае открыли первый в мире тематический парк ИИ

В городе Чжухай китайской провинции Гуандун открылся первый в мире крупномасштабный тематический парк, посвященный воплощенному искусственному интеллекту (ИИ). Проект совместно разработали китайская компания в AgiBot и культурно-туристический конгломерат Chimelong Group, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

В рамках проекта были представлены сразу несколько достижений, впервые реализованных в индустрии, в том числе первое в мире крупномасштабное применение воплощенного ИИ с поддержкой технологии 5G-A в сфере культуры и туризма.

Парк объединяет широкий спектр сценариев применения и передовые технологии. В день открытия в парке Chimelong Spaceship в Хэнцине были задействованы более 300 роботов из всей продуктовой линейки AgiBot.

Среди премьер — крупнейшее в мире совместное танцевальное представление людей и роботов, а также первое в мире воздушно-акробатическое шоу с участием роботов. Новые программы призваны предложить посетителям необычный опыт на стыке технологий, культуры и туризма.

В парке создано более 100 точек взаимодействия с роботами, охватывающих семь основных направлений: развлекательные и коммерческие представления, научно-познавательные программы и образовательные туры, экскурсионное сопровождение и помощь при покупках, сервисные и торговые станции, интеллектуальные спутники посетителей, гостиничные услуги и спортивные соревнования.

В парке также ожидается регулярное появление роботов AgiBot тех же моделей, которые заняли первые места по числу золотых медалей и в общем медальном зачете на Всемирных играх гуманоидных роботов. Они будут регулярно демонстрировать программы, принесшие им медали.