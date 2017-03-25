В Китае при авариях на двух шахтах погибли 10 горняков

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Как минимум 10 горняков погибли в результате задымления на двух шахтах по добыче золота в районе города Линбао в Китае, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ren.tv
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По информации агентства "Синьхуа", судьба еще одного горняка не установлена. Но тем не менее поиски пришлось временно приостановить, так как уровень задымления и содержание углекислого газа в шахте достигли высоких значений.
По имеющимся данным, на шахте "Циньлин" в момент произошедшего работали 18 человек, а на соседней шахте, название которой не приводится, работали шестеро. Из них четверых удалось спасти, двое погибли.