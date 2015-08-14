В Китае станция метро провалилась под землю

Закон и Порядок
Фото: Twitter/@cctvnews
В китайском городе Дунгуань (провинция Гуандун) строящаяся станция метро ушла под землю, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лента.ру".

Как передает The South China Morning Post, очевидцы засняли инцидент на видео и выложили в Интернет.

По информации издания, первоначально конструкции обвалились в среду, 12 августа. Повторное обрушение произошло во время ремонтных работ. В результате площадь обрушения, которая составляла около 80 квадратных метров, увеличилась до 300 квадратных метров.

Как пишет Ecns.cn, погиб один рабочий. Количество пострадавших не уточняется.


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