В Китае станция метро провалилась под землю

В китайском городе Дунгуань (провинция Гуандун) строящаяся станция метро ушла под землю, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лента.ру".
Как передает The South China Morning Post, очевидцы засняли инцидент на видео и выложили в Интернет.
По информации издания, первоначально конструкции обвалились в среду, 12 августа. Повторное обрушение произошло во время ремонтных работ. В результате площадь обрушения, которая составляла около 80 квадратных метров, увеличилась до 300 квадратных метров.
Как пишет Ecns.cn, погиб один рабочий. Количество пострадавших не уточняется.
Как передает The South China Morning Post, очевидцы засняли инцидент на видео и выложили в Интернет.
По информации издания, первоначально конструкции обвалились в среду, 12 августа. Повторное обрушение произошло во время ремонтных работ. В результате площадь обрушения, которая составляла около 80 квадратных метров, увеличилась до 300 квадратных метров.
Как пишет Ecns.cn, погиб один рабочий. Количество пострадавших не уточняется.