Китайские пользователи снова получили доступ к почтовому сервису Gmail компании Google, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что, хотя электронная почта от Google вновь доступна, у некоторых пользователей наблюдается задержка в получении писем. В представительстве Google в Азии рассказали, что во время проверок, которые проводит компания, все исправно работает.
Почта Gmail была отключена для пользователей на территории КНР 26 декабря системой контроля за Интернетом "Великий китайский файервол".
Перебои в работе сервисов Google начались в июне, в канун 25-й годовщины событий на площади Тяньаньмэнь – расстрел студентов в Пекине, который произошел 4 июня 1989 года. Однако пользователи могли получать доступ к почте через протоколы IMAP, SMTP и POP3. Это помогало им получать доступ к своим письмам с iPhone и через приложение Microsoft Outlook.
В последние годы китайские власти заметно чаще стали ограничивать доступ к иностранным онлайн-ресурсам, таким как Google. Ранее в КНР стали недоступны Facebook, Twitter и Youtube. Фактически в стране создается сеть, отрезанная от остального мира.
"Великий китайский файервол" (Great Firewall of China) – это самая известная в мире система контроля за Интернетом. Она нацелена на пресечении организации протестного движения и критику Коммунистической партии.