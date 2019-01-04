В Китае впервые за 70 лет сократилось население на 1,2 млн человек

В мире
5280
По итогам прошлого года население Китая сократилось на 1,27 миллиона, сообщает Korrespondent.net со ссылкой на AFP.

Экономист Су Цзянь из Пекинского университета и специалист по рождаемости И Фусянь из Висконсинского университета в Мадисоне (США) пришли к такому выводу после изучения статистики Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР и других общедоступных данных.

Ученые подсчитали, что количество детей, родившихся в Китае, упало на 2,5 миллиона по сравнению с 2017 годом. Ожидалось, что этот показатель вырастет на 790 тысяч.

Как отмечается, в Китае сокращение населения зафиксировано впервые за 70 лет. По мнению И Фусяня, эта тенденция может оказаться необратимой. Он связывает падающую рождаемость с уменьшением численности женщин детородного возраста и нежеланием заводить детей из-за растущих расходов на образование, жилье и медицинскую помощь.

Официальные данные об изменении численности населения Китая пока не опубликованы. Национальное бюро статистики КНР планирует обнародовать их до конца января. По оценке этой организации, в 2017 году в Китае жили 1,39 миллиарда человек.

В 1979 году власти Китая развернули кампанию по регулированию рождаемости, получившую название "Одна семья - один ребенок". В 2016 году ограничение на количество детей частично сняли, однако последовавший рост рождаемости не оправдал ожиданий.

В первый же год после снятия ограничений количество новорожденных достигло 18 млн 460 тыс, что стало самым высоким показателем с 2000 года.

Популярное

Все
Коронавирус: реплика на оригинал
В Риддере под строительство новой школы выделили землю исторического дендропарка
Gosagro у них не той системы
В Южном Казахстане ежедневно ведется мониторинг наличия на АЗС нефтепродуктов и их розничных цен
С наступлением теплых дней жители Конаева вновь стали жаловаться на неприятный запах, разносящийся по всему городу
Золото в слитках пытался вывезти пассажир авиарейса Шымкент – Стамбул
Автомобиль журналиста поджег неизвестный в Атырау – СМИ
Какую помощь окажут семье погибшего в Алматы пожарного
Новый стандарт полицейского расследования внедряют в Казахстане
В Кокшетау до сих пор действует станция водоочистки, признанная почти 40 лет назад непригодной к эксплуатации
Футбольные ворота упали на ребенка на стадионе в Темиртау
Боевой путь Баймахана Калтаева
В чем подозревают задержанного экс-главу НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова
Следов взрыва не обнаружено – полиция Атырау о сгоревшем авто журналиста
Технологии в действии
Когда бьют пушки, музы не молчат
Впереди – чемпионат мира
Земельный участок стоимостью 172 млн тенге вернули государству в Петропавловске
Шесть в одном
Великолепная семерка
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Юниорская сборная Казахстана досрочно вышла в четвертьфинал квалификации чемпионата мира
Недавно в поселке Кендала Талгарского района зоозащитники обнаружили яму, в которой находились трупы сотен собак
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Потребители Темиртау убеждены, что новый тариф на вывоз мусора рассчитан неверно
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
В Республиканском штабе  рассказали о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
Где в Казахстане проживает больше всего мужчин
Гулявший с ножом житель Павлодара напугал прохожих
Элеватор горит в Костанайской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Пять новаций Социального кодекса
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае

Читайте также

Казахстанец завоевал медаль на ЧМ по боксу в Ташкенте
В Лондоне в Вестминстерском аббатстве короновали Карла III
Глава ВОЗ объявил о завершении режима ЧС по COVID-19 в мире
Сильное землетрясение зафиксировали в Японии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]