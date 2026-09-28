В Китае запустили поезда по четырем высокоскоростным железнодорожным линиям

Сегодня в Китае, где построена крупнейшая в мире сеть высокоскоростных железных дорог, открылось движение поездов по четырем новым высокоскоростным железнодорожным линиям, что позволило оптимизировать транспортное сообщение между соответствующими регионами, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа
Названные линии соединяют Сюнъань в провинции Хэбэй с Шанцю в провинции Хэнань, Сиань с Аньканом в провинции Шэньси, Ичан с Синшанем в провинции Хубэй, а также Харбин с Ичунем в провинции Хэйлунцзян.
Новые линии обеспечат удобство передвижения для жителей страны и придадут импульс высококачественному развитию соответствующих регионов.
Также в понедельник в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая официально открылось движение поездов по самой северной в стране высокоскоростной железной дороге.
Первый поезд отправился из города Ичунь в 10:26 и должен прибыть в Харбин, административный центр этой провинции, в 12:05, проинформировала компания China Railway Harbin Group Co., Ltd.