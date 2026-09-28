В Китае запустили поезда по четырем высокоскоростным железнодорожным линиям

Сегодня в Китае, где построена крупнейшая в мире сеть высокоскоростных железных дорог, открылось движение поездов по четырем новым высокоскоростным железнодорожным линиям, что позволило оптимизировать транспортное сообщение между соответствующими регионами, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

Названные линии соединяют Сюнъань в провинции Хэбэй с Шанцю в провинции Хэнань, Сиань с Аньканом в провинции Шэньси, Ичан с Синшанем в провинции Хубэй, а также Харбин с Ичунем в провинции Хэйлунцзян.

Новые линии обеспечат удобство передвижения для жителей страны и придадут импульс высококачественному развитию соответствующих регионов.

Также в понедельник в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая официально открылось движение поездов по самой северной в стране высокоскоростной железной дороге.

Первый поезд отправился из города Ичунь в 10:26 и должен прибыть в Харбин, административный центр этой провинции, в 12:05, проинформировала компания China Railway Harbin Group Co., Ltd.