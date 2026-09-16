В Китае запустили завод по производству роботов-гуманоидов

Айман Аманжолова
корреспондент

Предприятие способно выпускать новую машину каждые 10 минут, передает корреспондент Kаzpravda.kz со ссылкой на Naked-Sciencе 

Фото: © UBTECH

Китайская компания UBTECH начала производство на новом заводе промышленных человекоподобных роботов в Лючжоу, Гуанси-Чжуанском автономном районе. Предприятие сочетает гуманоидных роботов, автоматизированные системы и цифровые двойники, что позволяет организовать серийный выпуск машин в больших объемах.

Предприятие рассчитано на выпуск более 10 000 человекоподобных роботов в год. Таким образом, компания переходит от разработки прототипов и ограниченных серий к полноценному промышленному производству.

Площадь нового «суперумного» завода UBTECH составляет 14 000 квадратных метров, а высота производственного здания достигает 13,8 метра. Основными продуктами предприятия станут промышленные гуманоидные роботы с технологиями воплощенного интеллекта семейств Walker S и Cruzr.

Производственная линия рассчитана на сборку одного робота каждые 10 минут. Плановая годовая мощность превышает 10 000 машин, что создает для UBTECH полноценную производственную базу с возможностью непрерывного серийного выпуска.

Завод использует гибкую смешанную производственную линию, позволяющую выпускать разные модели человекоподобных роботов на одной системе. Благодаря этому при изменении производственных задач не требуется серьезно перестраивать оборудование.

Автоматизация охватывает практически весь производственный цикл. Роботы выполняют такие операции, как разгрузка товаров с палет, их укладка и загрузка материалов. Коллаборативные роботизированные манипуляторы совместно с поворотными станциями, способными вращаться на 360 градусов, используются для затяжки винтов при сборке. Каждый готовый робот требует установки более 2 000 винтов различных типов и размеров. Для перемещения комплектующих по территории предприятия используются автоматизированные транспортные платформы и беспилотные погрузчики. После завершения сборки роботы поступают на автоматизированный трехмерный склад.

Каждая машина получает уникальный серийный номер. Информация об источниках компонентов, параметрах сборки и результатах проверок сохраняется и отслеживается на протяжении всего производственного процесса. Это позволяет сформировать подробную историю каждого робота, которая может использоваться при техническом обслуживании и поиске неисправностей.

UBTECH построила предприятие совместно с Siemens Digital Industries Software в рамках более масштабной программы цифровизации производства. Сотрудничество охватывает планирование завода, управление жизненным циклом продукции, моделирование с использованием цифрового двойника, планирование производства, интеллектуальные системы и контроль качества.

Платформа Siemens Plant Simulation создает цифровую модель предприятия в масштабе 1:1. В нее входят производственные проходы, рабочие станции, складские зоны и маршруты автоматизированных транспортных средств.

Инженеры могут заранее смоделировать перемещение материалов — от хранения на складе через производственные участки до отправки готовой продукции — еще до внесения физических изменений в структуру предприятия.

 

#Китай #производство #завод #гуманоид

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