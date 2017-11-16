В Китае журналистку уволили за селфи на месте ДТП

В Китае журналистку одного из местных телеканалов уволили после того, как она сфотографировалась с радостным лицом на фоне места ДТП, в котором погибли 18 человек и еще 21 оказался в больнице, сообщает korrespondent.net.

Как отмечается, женщина по фамилии Лин работала на Фуянской вещательной станции в провинции Аньхой. Фото, на котором она улыбается с поднятыми двумя пальцами, девушка разместила в местной социальной сети.



После того, как фотография вызвала критику со стороны пользователей, руководство канала приняло решение уволить Лин за неподобающее поведение.

По данному поводу на канале заявили, что обратят серьезное внимание на профессиональное обучение и воспитание персонала.

ДТП случилось 15 ноября в городе Фуян. Из-за тумана на автостраде столкнулись 30 автомобилей, несколько из них при этом загорелись. Пожарным удалось потушить пожар и спасти 17 человек, оказавшихся заблокированными в машинах.

