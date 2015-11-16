В китайской провинции Сычуань обнаружены гигантские следы динозавров
Марат Манаспаев
Недавно в селе Гуйхуа уезда Гулинь города Лучжоу (провинция Сычуань) было обнаружено более 70 следов динозавров. Этот эпизод стал следующим крупным открытием после двух случаев обнаружения более 500 следов динозавров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на БЕЛТА.
По имеющимся данным, после тщательного исследования направлений и размеров следов были найдены доказательства жизнедеятельности травоядных динозавров, проживавших на планете более 100 млн лет назад, а также следы малых и средних хищных динозавров.
Стоит отметить, что среди ископаемых также были обнаружены следы настоящего монстра, размеры следов которого составили около 60 см, а их глубина – 20 см.