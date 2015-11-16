В мире
В китайской провинции Сычуань обнаружены гигантские следы динозавров
Марат Манаспаев
Недавно в селе Гуйхуа уезда Гулинь города Лучжоу (провинция Сычуань) было обнаружено более 70 следов динозавров. Этот эпизод стал следующим крупным открытием после двух случаев обнаружения более 500 следов динозавров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на БЕЛТА.

По имеющимся данным, после тщательного исследования направлений и размеров следов были найдены доказательства жизнедеятельности травоядных динозавров, проживавших на планете более 100 млн лет назад, а также следы малых и средних хищных динозавров.

Стоит отметить, что среди ископаемых также были обнаружены следы настоящего монстра, размеры следов которого составили около 60 см, а их глубина – 20 см.

Популярное

Все
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Обновление элит – парадигма справедливости
Выборы для любой страны являются серьезным испытанием на прочность государства и гражданскую зрелость избирателей
Минздрав представил законопроект, который декриминализирует ответственность медиков за врачебные ошибки. Кто выиграет от того, что доктора будут реже встречаться со следователями?
Уникальная операция
Южане продолжают обсуждать итоги визита Президента в регион, в ходе которого Касым-Жомарт Токаев, в частности, заявил о предоставлении Туркестану статуса духовно-исторической столицы
Бесценная реликвия
Берендеи из Боралдая
Когда медсестра в тумане
Возврат незаконного капитала
Оралхан Бокей: с любовью к родной земле
Урок под открытым небом
Байга в Великой степи
В копилке три «золота»
Ветераны не отпустили
Нужны безотлагательные меры
Локация для творчества
Устремленный к вершинам вдохновения
Папа Римский Франциск посвятил традиционную общую аудиенцию итогам своего апостольского визита в Казахстан
Касым-Жомарт Токаев: Мы создадим все условия для процветания области Абай
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
Трое россиян пытались незаконно пересечь границу Казахстана
"Карту казаха" планирует выдавать Казахстан
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Предсмертную записку оставил сбросившийся с высоты подросток в Таразе
Насколько выросло число прибывающих в Казахстан россиян
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Условия выдачи прибывших в Казахстан россиян озвучили в МВД
40 млн тенге вымогали у астанчанки, шантажируя сливом интимного видео
Пенсионная перезагрузка
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Владимиру Путину
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 сентября
Для чего россияне получают ИИН, пояснили в Минцифры
Грабитель с ножом напал на цветочный магазин в Астане
В Казахстане официально появится молодежь категории NEET
Курятина, дорожая, медленно, но верно переходит из разряда демократичных продуктов в дорогие и деликатесные. Почему? И как остановить ценовой рост?
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Указ Президента Республики Казахстан
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Объявлены новшества ЕНТ-2023
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Закон Республики Казахстан
«Точечные эксперименты» градостроительства
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Школы Караганды и Темиртау в плане безопасности не готовы к учебному году

Читайте также

Технологии , В мире
Сервис Google Translate отключили в Китае
Технологии , В мире
Суперкомпьютер Tesla Dojo с первого включения обесточил гор…
Президент , Политика , В мире
Президент Токаев: В мире наблюдается беспрецедентное геопол…
Происшествия , В мире
69 человек погибли в результате крушения судна в Бангладеш

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]