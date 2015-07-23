В КНДР перенесли начало рабочего дня на пять утра

В Северной Корее приняли решение перенести начало рабочего дня на пять часов утра из-за установившейся жаркой погоды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лента.ру". Об этом сообщает Daily NK.
Как пишет издание, новая мера затронула государственные учреждения, заводы и школы. Сотрудникам было предписано начинать работу в 05.00 (вместо 08.00, как было ранее) и заканчивать в 13.00.
Daily NK отмечает, что новое расписание уже стало причиной многочисленных опозданий. Кроме того, такой график оказался неудобен для жителей, поскольку госучреждения закрываются очень рано. Источник издания сообщил, что власти надеялись на повышение производительности труда и не предусмотрели указанные выше трудности. Ранние рабочие часы в летний период были впервые введены по приказу бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира. Во многих зданиях в Пхеньяне есть кондиционеры, но летние засухи ограничивают работу гидроэлектростанций и делают невозможным включение климатической техники.
На момент написания новости погода в Пхеньяне – 26 градусов Цельсия. Прогноз на неделю с 27 июля по 1 августа также не предполагает повышения температуры воздуха более чем до отметки в 30 градусов Цельсия. Средняя температура воздуха в столице Северной Кореи в июле и августе составляет 29 градусов.