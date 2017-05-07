В КНДР сорвана тайная операция спецслужб США и Южной Кореи – СМИ
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о проведении Соединенными штатами Америки и Республикой Корея тайной операции в Северной Корее, которая однако была сорвана, сообщает ТАСС.
Пхеньян требует от Соединенных Штатов "принести официальные извинения и сурово наказать ключевых преступников, замышлявших осуществить покушение на высшее руководство КНДР".
В последнее время, отмечает ЦТАК, США и власти Южной Кореи в попытке изолировать и задушить КНДР "в ходе совместных маневров отрабатывают операции по устранению руководства народной республики с привлечением подразделений сил специального назначения". Одновременно, указывается в сообщении, Вашингтон спонсирует организации, которые "ведут психологическую войну и совершают другие подрывные акции в отношении КНДР".
"Все это свидетельствует о том, что США являются закулисным организатором чудовищных актов государственного терроризма в отношении КНДР, которому не избежать наказания," – констатирует ЦТАК, сообщении которого опубликовали все СМИ КНДР.
Министерства государственной безопасности (МГБ) обвинило ЦРУ и Национальную разведывательную службу (НРС) Республики Корея в подготовке покушения на руководство в Пхеньяне. Согласно заявлению северокорейского ведомства, ЦРУ и НРС "внедрили на территорию КНДР преступную группу, которая планировала совершить террористический акт в отношении высшего руководства страны, используя биохимическую субстанцию".
Белый дом США отказался комментировать заявление МГБ КНДР о срыве тайной американо-южнокорейской операции, направленной против руководства в Пхеньяне.
Ранее от комментариев на этот счет отказалось и ЦРУ США. "Можете смело сказать, что мы отказались комментировать (эти сведения)", – заявила официальный представитель ведомства в Лэнгли Хезер Фриц-Хорняк.