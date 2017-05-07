В мире
В КНДР сорвана тайная операция спецслужб США и Южной Кореи – СМИ
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о проведении Соединенными штатами Америки и Республикой Корея тайной операции в Северной Корее, которая однако была сорвана, сообщает ТАСС.

Пхеньян требует от Соединенных Штатов "принести официальные извинения и сурово наказать ключевых преступников, замышлявших осуществить покушение на высшее руководство КНДР".

В последнее время, отмечает ЦТАК, США и власти Южной Кореи в попытке изолировать и задушить КНДР "в ходе совместных маневров отрабатывают операции по устранению руководства народной республики с привлечением подразделений сил специального назначения". Одновременно, указывается в сообщении, Вашингтон спонсирует организации, которые "ведут психологическую войну и совершают другие подрывные акции в отношении КНДР".

"Все это свидетельствует о том, что США являются закулисным организатором чудовищных актов государственного терроризма в отношении КНДР, которому не избежать наказания," – констатирует ЦТАК, сообщении которого опубликовали все СМИ КНДР.

Министерства государственной безопасности (МГБ) обвинило ЦРУ и Национальную разведывательную службу (НРС) Республики Корея в подготовке покушения на руководство в Пхеньяне. Согласно заявлению северокорейского ведомства, ЦРУ и НРС "внедрили на территорию КНДР преступную группу, которая планировала совершить террористический акт в отношении высшего руководства страны, используя биохимическую субстанцию".

Белый дом США отказался комментировать заявление МГБ КНДР о срыве тайной американо-южнокорейской операции, направленной против руководства в Пхеньяне.

Ранее от комментариев на этот счет отказалось и ЦРУ США. "Можете смело сказать, что мы отказались комментировать (эти сведения)", – заявила официальный представитель ведомства в Лэнгли Хезер Фриц-Хорняк.

Популярное

Все
Жители Жаркына, пригородного поселка Семея, возмущены низким качеством ремонтируемой дороги
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Политическая модернизация: необходимые задачи и неожиданные решения
На 10% подорожали отопление и горячая вода для потребителей Караганды
Нет требования – нет и наказания
С вокзала во дворец
В Карагандинской области, будет построено 17 новых школ, но зато нет денег на ремонт старых
Независимость в лицах
Как быть студентам Атырауского инженерно-гуманитарного института, лишенного в апреле текущего года лицензии?
Трое уволены и троим объявлены выговоры в СПК «Тобол» за махинации с сахаром и незаконное предоставление земельных участков
Крупный «улов»
После армии – в вуз
Работать засучив рукава
Чтобы понимать друг друга
Штраф за спекуляцию
Тема трубы накануне зимы
Чтобы помнили
История любви и героизма
Самый читаемый и почитаемый
Долгожданный асфальт
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Условия выдачи прибывших в Казахстан россиян озвучили в МВД
40 млн тенге вымогали у астанчанки, шантажируя сливом интимного видео
Пенсионная перезагрузка
Для чего россияне получают ИИН, пояснили в Минцифры
Грабитель с ножом напал на цветочный магазин в Астане
В Казахстане официально появится молодежь категории NEET
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Однократный срок президентства: Токаев объяснил суть реформы
ЕНУ получил статус исследовательского университета
Какие тендеры, такая и вода
В моногороде Аксу второй год не могут запустить котельную стоимостью 11 млрд тенге
Может ли сказаться на инфляции большой оборот рублей в Казахстане – ответ главы МНЭ РК
Касым-Жомарт Токаев встретился с корпоративным президентом Samsung Electronics
Более 28 тыс. россиян приехали в Северный Казахстан с 21 сентября
Новый учебный год в Костанае начался с обострения старых проблем
Первоклассникам в Актобе по ошибке сделали прививку вместо пробы Манту
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Закон Республики Казахстан
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
«Точечные эксперименты» градостроительства
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав

Читайте также

Происшествия , В мире
"Не готов убивать": российский рэпер Walkie покончил с собо…
В мире
Названо имя лауреата Нобелевской премии по медицине и физио…
Технологии , В мире
Сервис Google Translate отключили в Китае
Технологии , В мире
Суперкомпьютер Tesla Dojo с первого включения обесточил гор…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]