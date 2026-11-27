В октябре около 400 книг было передано почти в 50 кофеен

Фото: акимат Астаны

Управление по развитию языков и архивного дела города Астаны совместно со столичным филиалом Союза писателей Казахстана запустило в рамках проекта «Читающая нация» инициативу по распространению книг на казахском языке в кофейнях города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата

Руководитель управления Сакен Есиркеп отметил, что в каждой кофейне будут размещены книги казахских поэтов и писателей.

«В октябре около 400 книг было передано почти в 50 кофеен. Представители кофеен поддержали идею. Сегодня будет распространено более 1500 книг на казахском языке. Среди них — избранные произведения казахской литературы и сочинения местных авторов», — сказал он.

Председатель филиала Союза писателей Казахстана по городу Астане Бауыржан Бабажан призвал жителей города поддержать эту инициативу и передавать в подобные заведения прочитанные книги.