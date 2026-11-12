В Кокшетау начали строить театр

Проекты
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В культурной жизни Кокшетау знаковое событие – дан старт возведению нового здания Казахского музыкально-драматического театра им. Ш. Хусаинова. Отметим, что проект осуществляется по поручению Главы государства и будет сдан под ключ.

Фото: пресс-служба облакимата

Новый театр возведут в развивающемся микрорайоне Сарыарка. Здание удачно впишется в окружающую застройку этой час­ти города, уже ставшей цент­ром сосредоточения новых жилых кварталов и социальных объек­тов. Неподалеку возвышаются стены новой многопрофильной областной больницы на 630 коек, чуть дальше – уже действующий современный многофункциональный спортивный комплекс Kokshe Arena, открывшийся в конце 2025 года, новые образовательные и другие учреждения.

Теперь этот список пополнит еще один значимый объект – здание театра, который станет современной площадкой для творчества и встреч со зрителями. Проект предусматривает просторные залы, продуманную инфраструктуру и выразительную архитектуру, что создаст все условия для творческих экспериментов и новых постановок.

В здании разместится зрительный зал на 300 мест, оснащенный современными сценическими технологиями, которые позволят ставить спектакли различного уровня. Проектировщики предусмотрели репетиционные залы, гримерные, помещения для театральной труппы и творческих коллективов. Новый театр предварительно включен в перечень объектов, финансируемых за счет средств Фонда инфраструктурного развития.

#строительство #Акмолинская область #Кокшетау #театр

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