В Кокшетау – новый аким

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Чингиз ТАШЕНОВ
фото Толегена КОШЕГУЛОВА
Ему 45 лет, имеет 3 высших образования. Окончил Акмолинский государственный педагогический институт им. С. Сейфуллина по специальности «учитель истории», получил юридическое образование в университете «Туран» и бакалавра финансов в Кокшетауском университете. Был акимом Аршалынского и Зерендинского районов Акмолинской области, работал заместителем акима Акмолинской области.
С июня минувшего года работал государственным инспектором Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК. Избирался депутатом Акмолинского областного маслихата. Награжден орденом «Құрмет», юбилейными медалями.

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