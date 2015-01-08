В Кокшетау – новый аким Свежий выпуск 687 Чингиз ТАШЕНОВ

фото Толегена КОШЕГУЛОВА

Ему 45 лет, имеет 3 высших образования. Окончил Акмолинский государственный педагогический институт им. С. Сейфуллина по специальности «учитель истории», получил юридическое образование в университете «Туран» и бакалавра финансов в Кокшетауском университете. Был акимом Аршалынского и Зерендинского районов Акмолинской области, работал заместителем акима Акмолинской области.

С июня минувшего года работал государственным инспектором Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК. Избирался депутатом Акмолинского областного маслихата. Награжден орденом «Құрмет», юбилейными медалями.