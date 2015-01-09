В Кокшетау полицейские задержали сбытчика наркотиков

Общество
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Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау
Сотрудники спецподразделения по борьбе с наркобизнесом ДВД области задержали 32-летнего жителя Кокшетау, который занимался сбытом наркотиков,сообщает Kazpravda.kz.

Полицейским стало известно, что и раньше мужчина торговал марихуаной. Причем у него была своя фишка – тому, кто приобретал у него четыре и более свертков с анашой, один сверток с наркотиком он отдавал в подарок. Клиенты были из числа знакомых по зоне и людей из их круга общения.

Оперативники установили, что подозревае­мый проживает с родителями. В местах лишения свободы он заболел туберкулезом. Вернувшись домой, он нигде не работал, а родители, жалея сына, ничем его не обременяли, даже делами по дому, а сами в поте лица трудились с утра до ночи. Сын же жил в свое удовольствие, употреблял наркотики сам и продавал другим, а деньги собирал на приобретение "товара", который закупал в Астане.

Полицейские задержали подозреваемого во время сбыта марихуаны, при этом он попытался избавиться от четырех свертков, находившихся при нем, скинув их на землю. Однако его дейст­вия были зафиксированы видеокамерой и показаниями понятых. Свертки были изъя­ты и направлены на экспертизу. В ходе санкционированного обыска в доме у задержанного, в кладовой, был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с веществом серо-зеленого цвета со специфическим запахом. Сог­ласно заключению экспертизы это была марихуана общим весом более 875 г.

Возбуждено уголовное дело по ст. 259, ч. 2 УК РК (незаконный сбыт наркотических средств).

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