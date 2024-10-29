В Кокшетау прошел конкурс профмастерства для педагогов организаций ТиПО сельскохозяйственного направления

Общество
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

«Учитель живет до тех пор, пока он учится. Как только он перестает учиться, в нем умирает учитель», – утверждал выдающийся педагог Константин Ушинский. Хорошо знают об этом сами преподаватели и охотно участвуют в состязаниях профессионального мастерства. В Кокшетау прошел республиканский конкурс среди педагогов организаций технического и профессионального, послесреднего образования по сельскохозяйственной отрасли. Поделиться и получить опыт собрались 36 мастеров-преподавателей из 16 регионов страны.

фото пресс-службы управления образования

На базе Многопрофильного инновационного колледжа села Красный Яр прошли соревнования по компетенциям «Ремонт и обслуживание сельскохозяйственных машин», «Слесарное дело», «Ремонт и обслуживание дизельных двигателей». На каж­дом участке мастера-конкурсанты выполняли по пять модулей в течение отведенных 90 минут.

Знания по компетенции «Ремонт и обслуживание сельскохозяйственных машин» проверялись на комбайне John Deere, который в арсенале колледжа появился три года назад. Рядом – современный пресс-подборщик, на котором также нужно выполнить ряд заданий на время. Заместитель директора по учебно-производственной работе Многопрофильного инновационного колледжа Владимир Ларин отмечает, что это первый в Казахстане конкурс профмастерства среди мастеров производственного обучения и преподавателей сельскохозяйственного направления.

Токтагул Тулендиев – мастер производственного обучения из колледжа № 9 села Мерке Жамбылской области. Победив на областном этапе, он приехал на республиканский конкурс.

– Познакомились с коллегами из разных регионов страны, делимся опытом, своими наработками. Считаю, что конкурсы на базе таких колледжей, где можно ознакомиться с современной высокопроизводительной техникой, очень нужны, особенно молодым мастерам. Как мы знаем, Глава государства объявил 2025-й Годом рабочих профессий. Для коллег, кто уже знаком или поработал на John Deere, выполнять конкурсные модули несложно. Но такая техника имеется не в каждом учебном заведении, и сегодняшнее мероприятие помогает обрести нужный опыт. Очень понравилось техническое оснащение кокшетауского колледжа, где студенты учатся и проходят практику на современной технике. Хороший пример для всех организаций ТиПО страны, – сказал Токтагул Тулендиев.

Заместитель директора по учебно-производственной работе Многопрофильного колледжа из Восточно-Казахстанской области Роман Емельянов присутствовал на конкурсе в качестве эксперта. По его словам, уровень подготовки конкурсантов хороший, ведь на финал съехались победители региональных этапов.

– Это престижный конкурс для мастеров производственного обучения колледжей. Государство оказывает мощную поддерж­ку сельскому хозяйству страны, рейтинг сферы растет. Поэтому сельское хозяйство нуждается в хороших, компетентных, конкурентоспособных механизаторах, которых должны выпускать организации ТиПО. Не менее важна, разумеется, и компетенция мас­теров и педагогов, которую они подтверждают на таких чемпионатах, – отметил Роман Емельянов.

Среди 36 конкурсантов были две представительницы прекрас­ной половины человечества, которые наравне с мужчинами боролись за звание лучших. Меруерт Тилегенова – мастер производственного обучения по механизации сельского хозяйства Индерского многопрофильного колледжа сельского хозяйства из Атырауской области. Выпускница Западно-Казахстанского технического университета ведет и часы по теории сельскохозяйственных машин. По ее словам, поскольку изучать содержание и механизм работы комбайна John Deere ей раньше не приходилось, к конкурсу она подготовилась теоретически. Выполняя модуль, применила знания на практике. Конечно, за несколько конкурсных дней изучить технику досконально возможности не было, тем не менее хороший опыт получен.

По итогам конкурса первыми во всех трех конкурсных квалификациях оказались акмолинцы, которым, видимо, дома и стены помогали. В компетенции «Ремонт и обслуживание сельскохозяйственных машин» первое место занял мастер Многопрофильного инновационного колледжа села Красный Яр Сау­летбай Кайдаров. В компетенции «Слесарное дело» лучшим стал Зейнулла Ильясов из Акмолинского колледжа агробизнеса и сервиса. В компетенции «Ремонт и обслуживание дизельных двигателей» – мастер Многопрофильного инновационного колледжа села Красный Яр Аслан Мусипов. Всем победителям вручены благодарственные письма управления образования Акмолинской области и памятные подарки.

#конкурс #Образование #Кокшетау #профмастерство

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