В Кокшетау прошел конкурс профмастерства для педагогов организаций ТиПО сельскохозяйственного направления
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«Учитель живет до тех пор, пока он учится. Как только он перестает учиться, в нем умирает учитель», – утверждал выдающийся педагог Константин Ушинский. Хорошо знают об этом сами преподаватели и охотно участвуют в состязаниях профессионального мастерства. В Кокшетау прошел республиканский конкурс среди педагогов организаций технического и профессионального, послесреднего образования по сельскохозяйственной отрасли. Поделиться и получить опыт собрались 36 мастеров-преподавателей из 16 регионов страны.