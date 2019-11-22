В Кокшетау состоялось открытие офиса "AQMOLA – Adaldyq Alaṅy" в формате Open Space
В рамках визита Председателя Агентства РК по противодействию коррупции Алика Шпекбаева в Акмолинскую область в торжественной обстановке презентован офис "AQMOLA – Adaldyq Alaṅy" в формате Open Space, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
О деятельности и реализуемых инициативах проектного офиса проинформировала его руководитель Самира Тайтенова, отметив, что переход на открытое пространство стало еще одним шагом на пути к открытости, прозрачности и доступности для граждан.
"На сегодняшний день особое внимание уделяется формированию идеологии добропорядочности. В нашем регионе драйвером этой идеологии является проект "Ақмола – адалдық алаңы". Вся работа реализуется в тесном взаимодействии с местными исполнительными органами", – отметила Самира Тайтенова, также ознакомив с ходом реализации таких проектов, как "Адал Ұрпақ", "Саналы Ұрпақ", "Школы добропорядочности", "Protecting business and investments".
Также состоялся показ молодежного сериала "ADAL VINE". По словам инициаторов, сериал затрагивает социальные проблемы, трудные жизненные ситуации и в целом демонстрирует принципы честности, добропорядочности, справедливости и неподкупности. По окончании просмотра видеоролика присутствующие обменялись мнениями.
Об антикоррупционной работе, проводимой с привлечением общественников доложил руководитель Специальной мониторинговой группы Владислав Шуль. По его словам, представители гражданского общества оказывают большое содействие в проведении мониторинга в важнейших сферах.
"Сегодня "Адалдық алаңы" из небольшого проекта превратился в общенациональное движение. Данный проект, в состав которого вошли представители гражданского общества, неправительственного сектора, международных организаций, активные общественные деятели, стал своеобразным мостом между государством и обществом", – отметил Алик Шпекбаев.
Председатель Агентства также посетил "Открытый акимат" города Кокшетау. Глава города Амангельды Смаилов, презентуя работу акимата в новом формате, подчеркнул, что данный сервисный центр позволит сотрудникам акимата работать в тесном взаимодействии с гражданами и предоставит возможность населению более качественно получать государственные услуги.
"Перед государственными органами поставлена общая задача – воплотить в жизнь концепцию "Слышащего государства" для оперативного и эффективного реагирования на все конструктивные запросы населения. Теперь жители города смогут получать консультации и госуслуги, обращаться по проблемным вопросам, не ожидая очереди перед кабинетами", – отметил Амангельды Смаилов.