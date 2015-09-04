В Кокшетау стартовал чемпионат Казахстана по велоспорту

В Кокшетау сегодня стартовал чемпионат Казахстана среди юношей по велоспорту на шоссе, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и спорта РК.
В соревновании принимают участие около 190 лучших велогонщиков из 11 регионов страны, а также Астаны и Алматы. Чемпионат пройдет в несколько этапов в течение 4 дней.
Организаторами выступила Казахстанская федерация велосипедного спорта при поддержке Комитета по делам спорта и физической культуры – Министерства культуры и спорта РК.
По итогам соревнований будет сформирована юношеская сборная Казахстана, которая представит страну на предстоящих мировых первенствах.