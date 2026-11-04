В Кокшетау строят новое здание для Казахского музыкально-драматического театра

Проект предусматривает создание современной культурной площадки с обновленным архитектурным обликом, просторными помещениями и необходимой инфраструктурой для полноценной работы театра

Фото: акимат Акмолинской области

В Кокшетау началось строительство нового здания Казахского музыкально-драматического театра со зрительным залом на 300 мест, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Акмолинской области

Строительство развернулось в микрорайоне Сарыарка. При проектировании особое внимание уделено современным архитектурным решениям, комфорту зрителей и созданию полноценной материально-технической базы, необходимой для профессиональной деятельности артистов.

«Символично, что строительство нового театра начинается сразу после того, как в Послании Главы государства была объявлено начало масштабной Народной стройки. Строительство театра – это важная инвестиция в духовное и культурное развитие региона. Выбор места для будущего храма искусства также не случаен. Сегодня микрорайон Сарыарка становится центром сосредоточения новых объектов и сооружений. Здесь возводятся медицинские, образовательные, спортивные и другие учреждения. Теперь этот список пополнится еще одним важным объектом культуры, строительство которого мы начинаем сегодня», – подчеркнул аким региона Марат Ахметжанов.

Проект предусматривает создание современной культурной площадки с обновленным архитектурным обликом, просторными помещениями и необходимой инфраструктурой для полноценной работы театра. В здании разместится комфортабельный зрительный зал, оснащенный современными сценическими технологиями, что позволит проводить постановки различного уровня. Также предусмотрены репетиционные залы, гримерные, помещения для театральной труппы и творческих коллективов.

К слову, новый театр предварительно включен в перечень объектов, финансируемых за счет средств Фонда инфраструктурного развития. Строительство планируется реализовать «под ключ».