Фото: Polisia.kz

В учреждении №51 ДУИС по СКО при досмотре женщины, прибывшей на свидание к осужденному, обнаружили шариковую ручку со встроенной камерой и SD-картой памяти, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Отмечается, что посетители заранее информируются о правилах визита, а также о перечне предметов, разрешенных и запрещенных к проносу. Несмотря на это, женщина попыталась пронести техустройство на территорию учреждения. В отношении нее будет возбуждено уголовное дело.