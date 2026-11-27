Женщине грозит уголовная ответственность
В учреждении №51 ДУИС по СКО при досмотре женщины, прибывшей на свидание к осужденному, обнаружили шариковую ручку со встроенной камерой и SD-картой памяти, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
Отмечается, что посетители заранее информируются о правилах визита, а также о перечне предметов, разрешенных и запрещенных к проносу. Несмотря на это, женщина попыталась пронести техустройство на территорию учреждения. В отношении нее будет возбуждено уголовное дело.
"Обращаем внимание граждан: попытки передачи или проноса запрещенных предметов на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы являются незаконными деяниями и влекут за собой ответственность, предусмотренную законодательством. Призываем соблюдать установленные правила посещения и не допускать действий, нарушающих установленный порядок", - говорится в публикации.