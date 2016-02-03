В команде единомышленников

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Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы
фото Юрия Беккера
Текущий год в партии «Нур Отан» проходит «под знаком» первичек: сегодня они выступают как важные партийные звенья, активно пропагандируя приоритеты, инициативы и направления работы партии. Именно на первичные организации возложена ответственность за осуществление непосредственной связи с населением.
В городском филиале насчитывается 681 первичная партийная организация – ППО, объединяющих в своих рядах 75 458 человек. Теперь их число пополнилось: в городском филиале «Нур Отана» партийные билеты вручили 6 новым членам, в районных отделениях – еще 40 горожанам. С приветственным словом к партийным новобранцам обратилась первый заместитель председателя Алматинского городского филиала «Нур Отан» Зауреш Аманжолова.

– Сегодня вы делаете очень важный шаг в своей жизни – вступаете в ряды партии «Нур Отан», главой которой является Лидер нации
Нурсултан Назарбаев. Для вас это огромная честь и в то же время большая ответственность, – напутствовала новых партийцев Зауреш Аманжолова. – Вы становитесь частью большой команды единомышленников. Уверена, что ваш профессионализм, жизненный опыт и энергия еще больше укрепят наши ряды и возможности, сделают партию еще сильней.

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Основной фактор в оценке деятельности «Нур Отана» – это своевременное решение проблем граждан и доверие общества к партии. Новые члены партии обещают стать активными участниками пре­творения в жизнь политичес­кого курса Елбасы. Партийные билеты, а вместе с ними и Устав партии получили Манас Рамазанов, Андрей Дупик, Айгуль Турысбекова, Владимир Кулишов, Виталий Чевтаев и Дана Каражанова.

– Это одно из самых волнительных и счастливых событий в моей жизни, – делится впечатлениями Манас Рамазанов. – Стать частью партии, у которой цели и задачи никогда не расходятся с делом, – большая привилегия и огромная ответственность. Выражая общее мнение моих сегодняшних однопартийцев, заверяю, что мы с достоинством и полной самоотдачей будем служить партии и народу Казахстана.

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