В комбинированном формате

На сегодняшний день 47% школ обучается в штатном формате и 53% остаются обучаться в традиционном формате.

– Организациям образования предоставлено право самостоятельно определять перечень учебных предметов для обучения в штатном или дистанционном форматах, – отметила на брифинге в СЦК вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова. – При этом МОН РК подготовлены методические рекомендации, согласно которым рекомендуется все основные предметы проводить в штатном формате. Такие предметы, как «Художественный труд» и «Музыка», преподаются в дистанционном асинхронном формате.

Она проинформировала, что в случаях болезни или контактов с больными по заявлению родителей детям разрешается учиться в дистанционном формате.

Все участники образовательного процесса – ученики и все работники школ – должны соб­людать санитарно-эпидемиологические требования. Важны понимание и поддержка со стороны родителей. Обращаясь к ним, вице-министр образования и науки РК отметила, что родителям нужно напоминать детям о соблюдении мер личной гигие­ны и санитарной безопасности.

При этом если заболеет ученик, то на карантин будет отправлен класс, а не вся школа. При заражении учителя во время работы компенсация ему не предусмат­ривается.

Кроме того, на брифинге стало известно, что детям разрешается посещать учебные заведения не в обязательной школьной форме, а в свободной, опрятной и аккуратной одежде. Родителям не нужно покупать школьную форму.

– Индивидуальное обучение учеников во внеурочное время для восполнения потерь в знаниях возможно в группах не более 15 человек. Это касается 6–8-х, 10-х классов, которые еще остаются на дистанционном обучении. Это осуществляется по решению педагогов и при согласии родителей обучающихся. Изменения не коснулись дошкольного, технического профессионального и высшего образования, – резюмировала Шолпан Каринова.