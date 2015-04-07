В Коми неизвестные застрелили 30 краснокнижных оленей

В Коми найдены останки 30 диких северных оленей, охота на которых запрещена, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Росбалт".
Как рассказали "Интерфаксу" в местном обществе охотников и рыболовов, части 16 животных местные жители нашли рядом с базой отдыха, в 40 км от поселка Нижний Одес. Неизвестные, убив оленей, забрали мясо и камыс – шкуру с оленьей ноги, которую используют при изготовлении сапог. Шкуры, ноги и головы браконьеры бросили на снегу.
Также в районе нашли еще одно место преступления, где наблюдалась похожая картина. Всего жертвами браконьеров стали около 30 оленей.
По данным специалистов, это самое масштабное убийство оленей за последние десятилетия.
Скорее всего, оленье стадо выследила компания хорошо вооруженных людей на снегоходах. Браконьеры загнали диких животных в лес и расстреляли.
Как рассказали "Интерфаксу" в местном обществе охотников и рыболовов, части 16 животных местные жители нашли рядом с базой отдыха, в 40 км от поселка Нижний Одес. Неизвестные, убив оленей, забрали мясо и камыс – шкуру с оленьей ноги, которую используют при изготовлении сапог. Шкуры, ноги и головы браконьеры бросили на снегу.
Также в районе нашли еще одно место преступления, где наблюдалась похожая картина. Всего жертвами браконьеров стали около 30 оленей.
По данным специалистов, это самое масштабное убийство оленей за последние десятилетия.
Скорее всего, оленье стадо выследила компания хорошо вооруженных людей на снегоходах. Браконьеры загнали диких животных в лес и расстреляли.