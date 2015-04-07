В Коми неизвестные застрелили 30 краснокнижных оленей

Также в районе нашли еще одно место преступления, где наблюдалась похожая картина. Всего жертвами браконьеров стали около 30 оленей.По данным специалистов, это самое масштабное убийство оленей за последние десятилетия.Скорее всего, оленье стадо выследила компания хорошо вооруженных людей на снегоходах. Браконьеры загнали диких животных в лес и расстреляли.