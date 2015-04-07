В Коми неизвестные застрелили 30 краснокнижных оленей

В мире
В Коми найдены останки 30 диких северных оленей, охота на которых запрещена, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Росбалт".
transparent.gif
Как рассказали "Интерфаксу" в местном обществе охотников и рыболовов, части 16 животных местные жители нашли рядом с базой отдыха, в 40 км от поселка Нижний Одес. Неизвестные, убив оленей, забрали мясо и камыс – шкуру с оленьей ноги, которую используют при изготовлении сапог. Шкуры, ноги и головы браконьеры бросили на снегу.

Также в районе нашли еще одно место преступления, где наблюдалась похожая картина. Всего жертвами браконьеров стали около 30 оленей.

По данным специалистов, это самое масштабное убийство оленей за последние десятилетия.

Скорее всего, оленье стадо выследила компания хорошо вооруженных людей на снегоходах. Браконьеры загнали диких животных в лес и расстреляли.

Популярное

Все
На перекрестке глобальных маршрутов
Стартовала акция «Дорога в школу»
Введен в строй групповой водопровод «Тама-Тастанбек»
Формируя электоральную повестку
Безопасность и образование детей – под особый контроль
В помощь избирателю
Прогнозировать риски, а не устранять последствия
Масштабное шоу пройдет в столице
Идет подготовка к учению «Батыл Тойтарыс – 2026»
Два взгляда на одну эпоху
Звучали песни, кипел самовар...
Повелитель многотонных поездов
Надежда, ищущая свет во тьме
Лагерь, из которого не хочется уезжать
Отражение политической культуры общества
Ультиматум УЕФА
«Тобол» сыграет с «Партизаном»
От экрана – до арены
Развивать потенциал молодежи
На пути к Лос-Анджелесу
Возродить сквозное судоходство
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Минздрав усиливает профилактику коррупции выездными мероприятиями в КУИС
В Алматы изъяли контрафактную продукцию на сумму свыше 5 млн тенге
Лето перемен
В селе Бесагаш ввели в строй водопровод
Курултай: логика преемственности и ответственности
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Двести военнообязанных проходят огневую подготовку на полигоне «Матыбулак»
Мировые звезды киберспорта прибывают в Астану на «Игры Будущего 2026»
«Затонувший лес» станет ближе
На Алаколе завершают масштабное обновление курортной зоны
Сакральные места Мангистау получили статус объекта Всемирного наследия
Представлен комплекс мер по охране здоровья населения
Там, где выплавляют медь
«Кайрат» и «Тобол» заставляют нервничать
В Казахстане стартует республиканский фестиваль «Бірлікке үн қосқан»
На кортах планеты
Семь медалей из Ташкента
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Какая рыба водится в системе Е-fish?

Читайте также

Угольная шахта обрушилась в Пакистане
Масштабные лесные пожары бушуют в Турции
BTS отказались от участия в Grammy
Мощные наводнения обрушились на Индию

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]