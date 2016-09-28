В Комсомол газ пришел!

Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область
фото автора

Для жителей села это стало большим, радостным событием! Инвестиционный проект был реализован в рамках меморандума, заключенного между акиматом области и АО «КазТрансГаз». Как отметил на торжественной церемонии запуска газопровода глава региона Бердыбек Сапарбаев, в рамках поручения Президента РК, благодаря государственной поддержке и помощи со стороны национального оператора, до конца года голубое топливо придет также в села Уил и Ыргыз. Тем самым все 12 районных центров области будут полностью газифицированы.

Наряду с этим АО «КазТрансГаз» также планирует в нынешнем году подать газ в населенные пункты Талдысай, Енбек, Косестек, Аккудук, Алтынды и на горно-обогатительный комбинат «Юбилейный». Для этого оно строит еще две автоматизированные газораспределительные станции (АГРС). Реализует компания впервые в РК и такой крупный проект, как АГРС-300, которая позволит существенно увеличить подачу газа в областной центр – Актобе – один из динамично развивающихся городов Казахстана с населением 400 тыс. человек.

Что касается села Комсомол Айтекебийского района, то здесь в намеченные сроки были введены АГРС, газорегуляторный пункт, более 78 км подводящего газопровода, 64 газораспределительных шкафных пункта, построено порядка 104 км внутриквартальных газораспределительных сетей. Сданные объекты позволят обеспечить бесперебойным газоснабжением более 6 700 жителей села. А это 2 200 частных домов и 122 коммунально-бытовых и социальных объекта.

В числе первых в райцентре к голубому топливу был подключен дом семьи Кусаиновых. И для пенсионеров Кайсы-ага и Дины-апа это стало настоящим праздником!

– Даже не верится, – говорят они, – что теперь не надо запасаться на зиму углем, дровами, кизяком. Это и большая экономия семейного бюджета. Ведь на топку печи своего дома каждый год закупали до 10 тонн угля, на что приходилось тратить не менее 150 тысяч тенге.

Приход голубого топлива в район активизировал деятельность и малого бизнеса. Уже разработаны генпланы и начата застройка делового административного центра села Комсомол, отведены также участки под индивидуальное жилищное строительство в новом микрорайоне. В рамках гос­программы «Нұрлы жер» глава региона в этот же день вручил акты на земельные участки под ИЖС первым десяти жителям поселка. Всего счастливыми обладателями этого документа стали сразу же 297 семей, 47 из которых – жители соседних населенных пунктов.

