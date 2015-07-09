В Конгрессе США выступают за размещение средств ПРО в космосе

Администрация США должна рассмотреть вопрос о размещении средств противоракетной обороны (ПРО) в космосе в связи с угрозой для американских спутников, исходящих от России и Китая, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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Такое мнение на специальном деловом завтраке для экспертов и парламентских журналистов выразил председатель подкомитета по стратегическим силам комитета палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил Майкл Роджерс (республиканец, штат Алабама).
"Было время, когда усилия по размещению средств ПРО в космосе были подвергнуты критике за милитаризацию космоса. Мы перестали это делать. И что произошло? Россия и Китай милитаризовали его еще больше", – сказал он.
Роджерс утверждал, что ранее власти КНР провели испытания, уничтожив в космосе свой собственный спутник.
Конгрессмен также указал на то, что представители Пентагона и военные чины ранее также высказывали обеспокоенность космическими программами России и Китая. "Я разделяю их опасения. Решения по размещению в космосе средств противоракетной обороны должны рассматриваться", – подчеркнул глава профильного подкомитета. Роджерс также выразил уверенность в том, что у РФ и КНР есть возможность сбивать американские спутники.
"У нас нет выбора, мы не можем это игнорировать", – резюмировал он.