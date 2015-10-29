В конструктивном ключе

Экономика знаний
Продвижение инноваций в производство является одной из приоритетных задач в Казахстане. С первых дней независимости становление наукоемкой экономики было главным ориентиром государственной политики. Благодаря инициативам Главы государства в сфере науки и образования, всесторонней поддержке новых прогрессивных технологий был заложен прочный фундамент национальной инновационной системы.
Инициатива Президента по созданию эффективной системы коммерциализации научных исследований становится новым вызовом инновационной политики, требующим действенных механизмов стимулирования, эффективного использования интеллектуальной собственности и эксплуатации ее бизнесом. В президентских реформах «100 конкретных шагов» прямо заявлено о необходимости переориентации структуры научных грантов и программ на нужды индустриально-инновационного развития страны. То есть ученые и разработчики должны трудиться сегодня, опираясь на спрос, в том числе глобальный.
Активность казахстанских ученых за последние годы выросла более чем в 2 раза, отмечают в МОН РК. То есть научный потенциал достаточно высок, научные достижения в стране есть, однако серьезно стоит вопрос по их внедрению. Как правило, ученый – не предприниматель и плохо ориентируется в процессе идентификации научной разработки в продукт или новый товар. Поэтому ключевой фигурой в процессе коммерциализации является не изобретатель, а предприниматель, вернее, команда, управляющая процессом коммерциализации.
В связи с этим стоит отметить, что в Казахстане в последние несколько лет успешно реализуется эффективная грантовая программа Всемирного банка, направленная на укрепление связи науки с рынками. Министерство образования и науки РК с учетом накопленного мирового опыта ВБ через Центр коммерциализации технологий на безвозмездной основе выделяет средства тем ученым и разработчикам, которые желают создать инновационную компанию и реализовать свои технологии и разработки на рынке.
Рассказывает генеральный директор ТОО «Центр коммерциализации технологий» Дамир Егизбаев:
– В 2014 году мы провели два раунда грантовой программы, они оказались весьма востребованы, мы получили 725 заявок на сумму более 29 млрд тенге и отобрали 33 наиболее интересных проекта на сумму 1,46 млрд тенге. Таким образом, конкурс составил 22 претендента одно место. Также мы взяли под управление еще 32 проекта, ранее отобранные международными консультантами. На сегодня из этих 65 предприятий 31 уже продали свою продукцию на общую сумму более 800 млн тенге.3D-принтер и искусственный щебень
Пример успешной грантовой поддержки продемонстрировало карагандинское ТОО «Mining Research Group», которое, получив у Центра коммерциализации технологий 22 млн тенге, уже заключило контракты на сумму, превышающую эту. Грант был взят для обоснования технологии, представляющей собой геоинформационную систему, которая направлена на обеспечение безопасности горных выработок. Потребителями программного продукта стали такие гиганты горной промышленности Казахстана, как АО «АрселорМиттал Темиртау», корпорация «Казахмыс», Жайремский ГОК и другие.
В декабре 2014 года центр поддержал проект IT-отрасли по созданию 3D-принтеров.
– Сегодня эта технология получает распространение во всем мире, однако потребитель сталкивается с огромными проблемами по их обслуживанию. Наши же разработчики – компания «3D Lab» – предлагают сервис под ключ: это и производство, и обучение, и техническое обслуживание, и постоянное обновление программного обеспечения. А самое главное, цена на 20–30% ниже зарубежных аналогов, – пояснил руководитель центра.
Технология оказалась очень востребованной, у ТОО уже сейчас есть заказы на 20 3D-принтеров, запустить производство планируется до конца нынешнего года. Казахстанский станок для объемной печати по основным характеристикам ничем не уступает зарубежным аналогам. Причем это первое подобное производство, налаженное у нас в стране. Принтер позволяет моделировать и изготавливать предметы любой сложности, формы и цвета. Предусмотрена функция выбора расходного материала. Предположительная стоимость отечественных печатных станков – тысяча долларов.
По словам Дамира Егизбаева, основными потребителями этой продукции станут стоматологи (зубные протезы), архитектурно-строительные бюро, учебные заведения (изготовление натурных макетов различной сложности) и другие.
Еще одну интересную новацию удалось воплотить благодаря финансовой поддержке Центра коммерциализации технологий. Семеро молодых ребят, совсем недавно еще студенты, создали мобильное приложение Wipoing, благодаря которому покупатель прямо в магазине может проверить любую алкогольную продукцию на легальность. До конца года приложение будет распознавать также и контрафактные лекарства, а позже, возможно, «левые» табачные изделия и молочную продукцию.
– Каждый из нас является покупателем и надеется, что приобретаемый товар будет оригинальным, безопасным и качественным. Но никто этого не гарантирует. Вместе с тем из-за контрафактного алкоголя казахстанская экономика ежегодно теряет 3–4 миллиарда тенге, не говоря уже о тысячах пострадавших от суррогата людей, – рассказывает Д. Егизбаев. – Данный проект предполагает использование возможностей программирования для защиты товаров и брендов от подделок в режиме онлайн.
Грант в размере 45,5 млн тенге был выдан ТОО «Иннотехпроект» на разработку новой не только в Казахстане, но и в мире технологии получения искусственного щебня. В Западном Казахстане нет месторождений природного щебня, его приходится возить из других регионов, а потому он становится дефицитным и дорогим. Местным новаторам пришла идея произвести этот востребованный в строительстве материал искусственным путем. За основу взята местная осадочная порода – опока. Этот материал считается бросовым и встречается повсеместно. В январе на известковом заводе «ЗККСМ» в Уральске запущены опытно-промышленные испытания, и результаты показали, что полученный искусственный щебень даже превосходит по некоторым параметрам традиционный материал. Однако для дальнейшего развития проекту необходимы серьезные инвесторы.Выгодно для всех
Можно еще рассказывать о компактном микрофокусном рентгеновском аппарате, созданном в ТОО «АНГСТРЕМ», инновационной технике и технологии производства сухого порошка из кобыльего молока ТОО «Бұлақ КСМ», скором открытии заводов по производству омолаживающей косметики в Степногорске и коксовых брикетов в Караганде… Благодаря проекту, как уже было сказано, найдены и профинансированы 65 научных разработок с высоким коммерческим потенциалом на сумму порядка 5,9 млрд тенге. Направлений четыре – это информационные технологии, глубокая переработка минерального сырья, науки о жизни, альтернативная энергия и энергетика. И, что особенно важно, почти половина из получивших гранты ученых-бизнесменов вышли на продажи, а значит, четверть уж точно станет финансово стабильными. По мировым стандартам, «выстреливает» лишь один из десяти стартапов!
Чем Центр коммерциализации технологий отличается от других подобных структур? Здесь упрощенная подача заявки. Деньги выделяются безвозмездно, авансом и в необходимом объеме, а не на возмещение затрат: до 22 млн тенге – для обоснования концепции и до 74 млн – для разработки промышленного образца продукции. Важный компонент тот, что ученые, генерируя новые знания, могут получить доступ и к бизнес-образованию, то есть учиться, как составить бизнес-план, как общаться с инвесторами и продавать продукцию на рынке. За полтора года специалистами ЦКТ проведено 27 семинаров по всей стране, слушателями которых стали ученые, сотрудники вузов, бизнесмены, чиновники.
Только в нынешнем году проект участвовал в нескольких крупных мероприятиях. К примеру, на восьмом Астанинском экономическом форуме была предоставлена возможность провести панельную сессию, и в ходе обсуждения отмечены положительные результаты деятельности Центра коммерциализации технологий.
10 июня на Технологическом брокерском событии «Коммерциализация технологий» ученые Казахстана наглядно представили инвесторам 50 новых изобретений.
А 5 июля в рамках празднования Дня города на фестивале Astana Art Fest 11 научных изобретений казахстанцев были презентованы лично Президенту Нурсултану Назарбаеву. Все технологии отражали идею будущего Казахстана.
Кроме того, менеджеры ЦКТ приняли активное участие в разработке проекта Закона «О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности», который должен быть подписан до конца 2015 года согласно 64 из «100 конкретных шагов». Принятие закона, который уже одобрен Сенатом Парламента, позволит ввести единые механизмы коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности.
– Этот закон очень ждут казахстанские ученые и околонаучные круги, – говорит генеральный директор Центра коммерциализации технологий. – Разработчикам и авторам изобретений закон гарантирует минимальную выплату вознаграждения, а бизнесу – налоговые послабления. То есть повышает финансовую заинтересованность всех участников процесса коммерциализации во внедрении инноваций в реальном секторе экономики. Усиливается роль офисов коммерциализации технологий вузов и НИИ, которым отныне должны выделяться 2% от всех средств на науку. Чтобы эта система заработала, опять же предусмотрены меры государственной поддержки. И будем надеяться, во второй половине 2016 года закон заработает в полную силу, тем самым подняв процесс коммерциализации технологий на новый уровень. Наука должна и может приносить доход, стимулировать рынок, ученые должны быть заинтересованы во внедрении своих разработок в экономику и зарабатывании денег. Им только нужно в этом немного помочь.
В завершение хочется отметить и тот факт, что 17 из 50 топ-проектов, отобранных на первоначальном этапе для демонстрации в Национальном павильоне на ЭКСПО-2017, реализованы при нашей поддержке. И это говорит об их высоком потенциале, а также о важности нашей деятельности.