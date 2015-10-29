В конструктивном ключе Свежий выпуск 460 Асель МУКАНОВА, Астана

Экономика знаний

Продвижение инноваций в производство является одной из прио­ритетных задач в Казахстане. С первых дней независимости становление наукоемкой экономики было главным ориентиром государственной политики. Благодаря инициативам Главы государства в сфере науки и образования, всес­торонней поддержке новых прогрессивных технологий был заложен прочный фундамент национальной инновационной системы.

Инициатива Президента по созданию эффективной системы коммерциализации научных исследований становится новым вызовом инновационной политики, требую­щим действенных механизмов стимулирования, эффективного использования интеллектуальной собственности и эксплуатации ее бизнесом. В президентских реформах «100 конкретных шагов» прямо заявлено о необходимости переориентации структуры научных грантов и программ на нужды индустриально-инновационного развития страны. То есть ученые и разработчики должны трудиться сегодня, опираясь на спрос, в том числе глобальный.

Активность казахстанских ученых за последние годы выросла более чем в 2 раза, отмечают в МОН РК. То есть научный потенциал достаточно высок, научные достижения в стране есть, однако серьезно стоит вопрос по их внед­рению. Как правило, ученый – не предприниматель и плохо ориентируется в процессе идентификации научной разработки в продукт или новый товар. Поэтому ключевой фигурой в процессе коммерциализации является не изобретатель, а предприниматель, вернее, команда, управляющая процессом коммерциализации.

В связи с этим стоит отметить, что в Казахстане в последние несколько лет успешно реализуется эффективная грантовая программа Всемирного банка, направленная на укрепление связи науки с рынками. Министерство образования и науки РК с учетом накоп­ленного мирового опыта ВБ через Центр коммерциализации технологий на безвозмездной основе выделяет средства тем ученым и разработчикам, которые желают создать инновационную компанию и реализовать свои технологии и разработки на рынке.

Рассказывает генеральный директор ТОО «Центр коммерциализации технологий» Дамир Егизбаев:

– В 2014 году мы провели два раунда грантовой программы, они оказались весьма востребованы, мы получили 725 заявок на сумму более 29 млрд тенге и отобрали 33 наиболее интересных проек­та на сумму 1,46 млрд тенге. Таким образом, конкурс составил 22 претендента одно место. Также мы взяли под управление еще 32 проек­та, ранее отобранные международными консультантами. На сегодня из этих 65 предприятий 31 уже продали свою продукцию на общую сумму более 800 млн тенге.



3D-принтер и искусственный щебень

Пример успешной грантовой поддержки продемонстрировало карагандинское ТОО «Mining Research Group», которое, получив у Центра коммерциализации технологий 22 млн тенге, уже заключило контракты на сумму, превышающую эту. Грант был взят для обоснования технологии, представляющей собой геоинформационную систему, которая нап­равлена на обеспечение безопасности горных выработок. Потребителями программного продукта стали такие гиганты горной промышленности Казахстана, как АО «АрселорМиттал Темиртау», корпорация «Казахмыс», Жайремский ГОК и другие.

В декабре 2014 года центр поддержал проект IT-отрасли по созданию 3D-принтеров.

– Сегодня эта технология получает распространение во всем мире, однако потребитель сталкивается с огромными проблемами по их обслуживанию. Наши же разработчики – компания «3D Lab» – предлагают сервис под ключ: это и производство, и обучение, и техническое обслуживание, и постоянное обновление программного обеспечения. А самое главное, цена на 20–30% ниже зарубежных аналогов, – пояснил руководитель центра.

Технология оказалась очень востребованной, у ТОО уже сейчас есть заказы на 20 3D-принтеров, запустить производство планирует­ся до конца нынешнего года. Казахстанский станок для объемной печати по основным характеристикам ничем не уступает зарубежным аналогам. Причем это первое подобное производство, налаженное у нас в стране. Принтер позволяет моделировать и изготавливать предметы любой сложности, формы и цвета. Предусмотрена функция выбора расходного материала. Предположительная стоимость отечественных печатных станков – тысяча долларов.

По словам Дамира Егизбаева, основными потребителями этой продукции станут стоматологи (зубные протезы), архитектурно-строительные бюро, учебные заведения (изготовление натурных макетов различной сложности) и другие.

Еще одну интересную новацию удалось воплотить благодаря финансовой поддержке Центра коммерциализации технологий. Семеро молодых ребят, совсем недавно еще студенты, создали мобильное приложение Wipoing, благодаря которому покупатель прямо в магазине может проверить любую алкогольную продукцию на легальность. До конца года приложение будет распознавать также и контрафактные лекарства, а позже, возможно, «левые» табачные изделия и молочную продукцию.

– Каждый из нас является покупателем и надеется, что приобретаемый товар будет оригинальным, безопасным и качественным. Но никто этого не гарантирует. Вместе с тем из-за контрафактного алкоголя казахстанская экономика ежегодно теряет 3–4 миллиарда тенге, не говоря уже о тысячах пострадавших от суррогата людей, – рассказывает Д. Егизбаев. – Данный проект предполагает использование возможностей прог­раммирования для защиты товаров и брендов от подделок в режиме онлайн.

Грант в размере 45,5 млн тенге был выдан ТОО «Иннотехпроект» на разработку новой не только в Казахстане, но и в мире технологии получения искусственного щебня. В Западном Казахстане нет месторождений природного щебня, его приходится возить из других регионов, а потому он становится дефицитным и дорогим. Местным новаторам пришла идея произвести этот востребованный в строительстве материал искусственным путем. За основу взята местная осадочная порода – опока. Этот материал считается бросовым и встречается повсеместно. В январе на известковом заводе «ЗККСМ» в Уральске запущены опытно-промышленные испытания, и результаты показали, что полученный искусственный щебень даже превосходит по некоторым параметрам традиционный материал. Однако для дальнейшего развития проекту необходимы серьезные инвесторы.



Выгодно для всех

Можно еще рассказывать о компактном микрофокусном рентгеновском аппарате, созданном в ТОО «АНГСТРЕМ», инновационной технике и технологии производства сухого порошка из кобыльего молока ТОО «Бұлақ КСМ», скором открытии заводов по произ­водству омолаживающей косметики в Степногорске и коксовых брикетов в Караганде… Благодаря проекту, как уже было сказано, найдены и профинансированы 65 научных разработок с высоким коммерческим потенциа­лом на сумму порядка 5,9 млрд тенге. Направлений четыре – это информационные технологии, глубокая переработка минерального сырья, науки о жизни, альтернативная энергия и энергетика. И, что особенно важно, почти половина из получивших гранты ученых-бизнесменов вышли на продажи, а значит, четверть уж точно станет финансово стабильными. По мировым стандартам, «выст­реливает» лишь один из десяти стартапов!

Чем Центр коммерциализации технологий отличается от других подобных структур? Здесь упрощенная подача заявки. Деньги выделяются безвозмездно, авансом и в необходимом объеме, а не на возмещение затрат: до 22 млн тенге – для обоснования концепции и до 74 млн – для разработки промышленного образца продукции. Важный компонент тот, что ученые, генерируя новые знания, могут получить доступ и к бизнес-образованию, то есть учиться, как составить бизнес-план, как общаться с инвесторами и продавать продукцию на рынке. За полтора года специалистами ЦКТ проведено 27 семинаров по всей стране, слушателями которых стали ученые, сотрудники вузов, бизнесмены, чиновники.

Только в нынешнем году проект участвовал в нескольких крупных мероприятиях. К примеру, на восьмом Астанинском экономическом форуме была предоставлена возможность провести панельную сессию, и в ходе обсуждения отмечены положительные результаты деятельности Центра коммерциализации технологий.

10 июня на Технологическом брокерском событии «Коммерциализация технологий» ученые Казахстана наглядно представили инвесторам 50 новых изобретений.

А 5 июля в рамках празднования Дня города на фестивале Astana Art Fest 11 научных изобретений казахстанцев были презентованы лично Президенту Нурсултану ­Назарбаеву. Все технологии отражали идею будущего Казахстана.

Кроме того, менеджеры ЦКТ приняли активное участие в разработке проекта Закона «О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности», который должен быть подписан до конца 2015 года согласно 64 из «100 конкретных шагов». Принятие закона, который уже одобрен Сенатом Парламента, позволит ввести единые механизмы коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности.

– Этот закон очень ждут казахстанские ученые и околонаучные круги, – говорит генеральный директор Центра коммерциализации технологий. – Разработчикам и авторам изобретений закон гарантирует минимальную выплату вознаграждения, а бизнесу – налоговые послабления. То есть повышает финансовую заинтересованность всех участников процесса коммерциализации во внедрении инноваций в реальном секторе экономики. Усиливается роль офисов коммерциализации технологий вузов и НИИ, которым отныне должны выделяться 2% от всех средств на науку. Чтобы эта система заработала, опять же предусмотрены меры государственной поддержки. И будем надеяться, во второй половине 2016 года закон заработает в полную силу, тем самым подняв процесс коммерциализации технологий на новый уровень. Наука должна и может приносить доход, стимулировать рынок, ученые должны быть заинтересованы во внедрении своих разработок в экономику и зарабатывании денег. Им только нужно в этом немного помочь.

В завершение хочется отметить и тот факт, что 17 из 50 топ-проектов, отобранных на первоначальном этапе для демонстрации в Национальном павильоне на ­ЭКСПО-2017, реализованы при нашей поддержке. И это говорит об их высоком потенциале, а также о важности нашей деятельности.