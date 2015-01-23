В конструктивном ключе

Свежий выпуск
554
Ольга ФАЙНШТЕЙН
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о проблемах обеспечения права на свободу мирных собраний и ассоциа­ций. Была дана положительная оценка приверженности Казахстана общечеловеческим ценностям, соблюдению основных международных документов по правам человека.
Специальный докладчик ООН был также проинформирован о деятельности Конституционного совета по обеспечению верховенства Основного закона страны, о важном значении его решений в обеспечении прав и свобод граж­дан, гарантированных Конституцией.
* * *
В Сенате депутаты Парламента РК в составе председателя Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Серика Акылбая и председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Рахмета Мукашева встретились со специальным докладчиком ООН по вопросу о праве на свободу мирных собраний и праве на ассоциацию Майна Киаи.
Как сообщила пресс-служба Сената, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах совершенствования казахстанской законодательной базы в сфере права на свободу мирных собраний и свободу объединения.
* * *
Также состоялась встреча спецдок­ладчика ООН Майна Киаи с председателем надзорной судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Акылтаем Касимовым.

Популярное

Все
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Какие страны поставляют в РК лекарства и медицинское оборудование?
Девятимесячный малыш проглотил соску в Жамбылской области
Спорт споткнулся о тендер?
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
Генсек ООН: конфликт вокруг Израиля может перейти на Ливан
20 овец попали под грузовой поезд в СКО
35 тыс. саксаулов посадят для защиты засыпаемого песками аула в Актюбинской области
В программу Олимпиады в Лос-Анджелесе добавят пять новых видов спорта
Казахстан заинтересован в сотрудничестве с ОАЭ в сфере цифровизации госуправления
По итогам недели тенге укрепился к доллару и евро и ослаб к рублю
Транспортная прокуратура пресекла незаконные действия фискалов в отношении бизнесменов
Завод по производству «Кока-колы» может появиться в Актобе
Осадки ожидаются в субботу на большей части территории Казахстана
«Барыс» разгромно проиграл лидеру КХЛ
В Иране заверили, что не будут наказывать Роналду 99 ударами плетью
Женщине собрали новую челюсть из костей голени в Караганде
Казахстан не случайно находится на текущем месте в таблице – тренер Дании
Во Франции эвакуированы Лувр, Версальский дворец и Лионский вокзал
Международную премию имени Тараса Шевченко получил выдающийся казахский писатель Роллан Сейсенбаев
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Все для счастливых пенсионеров
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы

Читайте также

Путешествие в один клик
Судьба больших проектов зависит от мелочей
Требуется качественная подготовка
Самое передовое

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]