В конструктивном ключе

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В ходе встречи состоялся обмен мнениями о проблемах обеспечения права на свободу мирных собраний и ассоциа­ций. Была дана положительная оценка приверженности Казахстана общечеловеческим ценностям, соблюдению основных международных документов по правам человека.Специальный докладчик ООН был также проинформирован о деятельности Конституционного совета по обеспечению верховенства Основного закона страны, о важном значении его решений в обеспечении прав и свобод граж­дан, гарантированных Конституцией.В Сенате депутаты Парламента РК в составе председателя Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Серика Акылбая и председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Рахмета Мукашева встретились со специальным докладчиком ООН по вопросу о праве на свободу мирных собраний и праве на ассоциацию Майна Киаи.Как сообщила пресс-служба Сената, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах совершенствования казахстанской законодательной базы в сфере права на свободу мирных собраний и свободу объединения.Также состоялась встреча спецдок­ладчика ООН Майна Киаи с председателем надзорной судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Акылтаем Касимовым.