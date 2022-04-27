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В контакте с запрещенным контентом
Азамат Сулейменов

Более 800 профилей в социальной сети заблокировали в Мангистау за пропаганду нетрадиционных религиозных течений.

Специалисты управления по делам религий Мангистауской области в течение 2021 года в социальной сети «ВКонтакте» выявили 5 194 группы и сообществ, пропагандирующих нетрадиционную религиозную направленность.

– В социальной сети «ВКонтакте» проведена экспертиза 85 страниц, материалы по 68 из них направлены в правоохранительные органы для привлечения лиц к административной ответственности за распространение деструктивных религиозных материалов. 839 страниц заблокированы программой «Кибернадзор». 15 граждан, распространявших запрещенные религиозные материалы, привлечены к административной ответственности, – сообщил руководитель управления по делам религий Мангистауской области Максатбек Маханбетов.

В текущем году в данной социальной сети проведена работа с 3 946 страницами, в результате которой 653 жителя региона отказались от подпис­ки и посещения запрещенных интернет-ресурсов. По итогам экспертизы 13 виртуальных профилей материалы по трем из них были направлены в правоохранительные органы.

Сегодня в области зарегист­рировано 45 религиозных объединений, 34 из которых относятся к филиалу Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), а восемь являются протестантскими. Также в области функционируют православное, римско-католическое и кришнаитское религиозные объединения.

В регионе при ДУМК действуют два благотворительных учреждения для религиозного образования молодежи. Ведется строительство трех центров религиозного образования – в Жанаозене, в Мунайлинском и Тупкараганском районах. В 2021 году из бюджета выделены средства для предоставления образовательных грантов акима области на подготовку четырех специалистов в сфере религии. В Египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак» поступили 22 человека.

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