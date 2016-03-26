В контексте азиатского партнерства Статьи Роза Рахметуллина

В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также подготовка предстоя­щего (31 марта – 2 апреля) визита председателя Сената в Сингапур по приглашению спикера сингапурского парламента. Как отметил К. Токаев, Казахстан рассчитывает на укрепление сотрудничества с Сингапуром в экономической сфере, а также на развитие межпарламентского диалога.



По словам посла, в Сингапуре с большим интересом ожидают визита казахстанского спикера и его участие в ежегодном Сингапурском форуме, на котором К. Токаев выступит с основным докладом по актуальным проблемам сотрудничества на азиатском cубконтиненте.

