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​В контексте безопасности

Владимир Осипов

В МВД состоялась встреча министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова с директором Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества Джумахоном Гиёсовым.

Участники встречи обменялись мнениями о состоянии и перс­пективах сотрудничества в рамках ШОС в сфере противодействия терроризму и экстремизму. Стороны выразили готовность продолжить укреплять взаимодействие по интересующим направлениям. 

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