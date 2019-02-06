​В контексте безопасности

В МВД состоялась встреча министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова с директором Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества Джумахоном Гиёсовым.

Участники встречи обменялись мнениями о состоянии и перс­пективах сотрудничества в рамках ШОС в сфере противодействия терроризму и экстремизму. Стороны выразили готовность продолжить укреплять взаимодействие по интересующим направлениям.