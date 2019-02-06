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В контексте безопасности
Владимир Осипов
В МВД состоялась встреча министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова с директором Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества Джумахоном Гиёсовым.
Участники встречи обменялись мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества в рамках ШОС в сфере противодействия терроризму и экстремизму. Стороны выразили готовность продолжить укреплять взаимодействие по интересующим направлениям.