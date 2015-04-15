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В контексте двусторонних отношений
Юлия МАГЕР
В ходе видеомоста эксперты говорили о трендах во внешней политике Казахстана в новом избирательном цикле и перспективах казахстанско-российских отношений, о евразийской интеграции и влиянии этих процессов на приграничное сотрудничество. Обсуждались вопросы информационной безопасности и гуманитарного сотрудничества, а также дальнейшее экономическое развитие нашей страны.
– Предстоящие выборы в Казахстане – это своеобразный плебисцит для экономической политики, которая проводится в стране. В этой экономической политике крайне важное значение будет иметь развитие Евразийского экономического союза, – отметил эксперт Института евразийской интеграции Владимир Тельнов. Он напомнил, что новая экономическая политика в Казахстане делает серьезный акцент на инновационное и инфраструктурное развитие, что позволит стране поднять темпы роста.

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Мнению казахстанского эксперта был созвучен вывод члена Общественной палаты Российской Федерации Иосифа Дискина, отметившего, что Казахстан завершает определенный этап своего развития и стоит на пороге нового рывка с новыми экономическими приоритетами и задачами, определенными политическими преобразованиями, и поэтому так важно именно сейчас получить ясный мандат доверия от электората.

– Население страны поддерживает и сами выборы, и то, что они проводятся до срока, – отметил в свою очередь председатель Союза региональных депутатов Казахстана Андрей Кудеев.

Как отмечали спикеры, позиции Казахстана в мире нарастают год от года и роль нашей страны в условиях существующих кризисов становится все более значимой. Ректор Российского государственного гуманитарного университета Ефим Пивовар подчеркнул, что с учетом сложной ситуации в мире Казахстану, традиционно делающему акцент на многовекторность своей внешней политики, необходима очень выверенная внешнеполитическая стратегия и тактика, которую наша страна, безусловно, демонстрирует. Е. Пивовар напомнил о тех давних и глубоких связях, что существуют между Казахстаном и Россией, и выразил мнение, что итоги предстоящих выборов будут способствовать дальнейшему их укреплению.

Затронул Е. Пивовар также вопросы гуманитарного сотрудничества, в частности, остановившись на теме формирования грамотной политики в области межэтнических отношений и опыте Ассамблеи народа Казахстана.

– Модель АНК, которая демонстрирует свою эффективность, очень поучительна, и это уникальная организация, не имеющая аналогов, она очень действенна с точки зрения взаимодействия власти и общества, потому что здесь полноценная связь идет в обе стороны. Для казахстанского общества и в процессе выборов, и после них гражданский мир и гражданское сотрудничество имеют крайне важное значение, так же, как и в нашей стране. Поэтому мы очень тщательно изучаем опыт Казахстана, который нам очень может помочь в нашей внутренней политической деятельности, – отметил Е. Пивовар.

Также в видеомосте приняли участие в Астане – доцент кафедры регионоведения факультета международных отношений ЕНУ им. Л. Гумилева Таисия Мармонтова и президент общественного фонда Eurasian Expert Council Ченгиз Лепсибаев, в Москве – ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Аза Мигранян.

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