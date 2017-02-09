​В контексте глубокой трансформации

В Обращении Президента по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти прозвучала главная мысль: Казахстан вступает в новый этап построения демократии и в этом вопросе проявляет последовательность в реализации принципа «от экономики к политике», сформулированного Лидером нации еще в Послании народу в 2005 году. Поскольку демократию нельзя насадить, ее необходимо взращивать. И сегодня мы уже находимся в новом политическом измерении, когда демократия и ценности свободного общества становятся не только целями, но и реальностью нашей жизни.

По итогам социологического опроса, проведенного нашим институтом в декабре 2016 года, в число важных основополагающих для становления независимого Казахстана событий были причислены создание национальной валюты, принятие Конституции на всенародном референдуме 1995 года, определение госграниц и принятие нового гимна «Менің Қазақстаным».

Из множества достижений Казахстана, пожалуй, одним из главных является построение основы для среднего класса: его доля в структуре общества достигает порядка 23%. Надо вспомнить, что в начале 1990-х на доходы, близкие к нынешнему уровню бедности, проживало чуть ли не 2/;3 населения. Если в 1992 году ВВП на душу населения по паритету покупательской способности составлял 7,4 тыс. долларов, то в 2016-м – 25,6 тыс. долларов. А количество пользователей соц­сетей только за год с небольшим – со II квартала 2015 года по IV квартал 2016 года – среди респондентов возросло с 35 до 45%. При этом расширяется спектр используемых серверов. Речь идет о Facebook, Twitter, WhatsApp и иных мессенджерах, включая Skype. Казахстанское информационное пространство в кратчайший срок продвинулось на международное поле. Нарастает англоязычный контент, когда порядка 4% опрошенных узнают новости из англоязычных СМИ. По отдельным группам этот показатель существенно выше. Всего из соцсетей новости узнают уже более 30% респондентов. Хотя полгода назад этот показатель равнялся 25%.

Данные социологических опросов, проводимых нашим институтом в рамках тематического плана исследований по научному сопровождению Стратегии «Казахстан-2050», показывают, что вопрос созревания базы для дальнейшей политической модернизации Казахстана успешно решается. 65% респондентов поддерживают продолжение демократических реформ. Более высокий материальный достаток создает основу и для более высокого запроса на реформы. На этом фоне когорта приверженцев либеральных и демократических ценностей за прошедший период увеличилась с 22% в 2011-м до почти 30% в 2015 году. Доля традиционных консерваторов сократилась с 23 до 16%. То есть с четверти до одной шестой. Эти данные демонстрируют: представления казахстанцев о политической системе будущего неуклонно меняются и становятся зрелыми.

В конфигурации ветвей власти большинство населения сохраняет здоровый консерватизм: 52% продолжают поддерживать президентскую форму правления. С 2011 по 2015 год этот показатель поднялся на 9%. И это объяснимо, поскольку президентская модель позволила не только вывести страну из кризиса постсоветского развития, но и преодолеть уже нынешние испытания, связанные с мировыми кризисами.

Основа для новых шагов в политической модернизации создана. Именно ответ на модернизационные ожидания стал фактором президентских и парламентских побед на прошедших выборах в 2015 и 2016 годах. Эти избирательные кампании продемонстрировали серьезные изменения в общественном сознании. Голосовать начала новая молодежь, ровесники независимости, не имеющие генетической связи с прошлой эпохой. За 10 лет с парламентских выборов 2007-го до выборов 2016 года количество избирателей в стране возросло на 1 млн человек. Явка избирателей возросла почти на 2 млн, а доминантная партия «Нур Отан» укрепила число своих сторонников, голосующих на выборах за нее, на 1,4 млн человек.

Поэтому так важны площадки на базе «Нур Отана» для консолидации партийно-политических сил вокруг стратегических целей развития Казахстана до 2050 года и для обсуждения такого важного вопроса, как укрепление полномочий Парламента и его вспомогательной инфраструктуры. Парламент должен стать равным Правительству игроком с сильными подкрепляющими экспертными структурами, институтами, мозговыми центрами. Тематическое исследование показало, что респонденты и в дальнейшем готовы поддерживать меры укрепления Парламента. По их мнению, Парламент должен стать центром общественных и экспертных обсуждений. Здесь должна вариться вся кухня законотворчества и обсуждения программных документов.

В своем недавнем обращении Президент подчеркнул, что мир сегодня меняется на глазах, скорость и сложность общественных процессов нарастают и в Казахстане. Мы вступаем в важный период, когда политическая система начинает меняться вместе с тем, как меняется наше общество. Динамика политических и внешних процессов действительно высокая. Лишь за январь нынешнего года мы глубоко ощутили концентрацию достижений нового Казахстана. Это начало нашего участия в Совете Безопасности ООН в качестве непостоянного члена; 28-я Всемирная зимняя Универсиада в Алматы; проведение межсирийских переговоров в Астане, давших надежду на мир в многострадальной стране.

И все эти процессы происходят на фоне четких сигналов власти по глубокой трансформации всей административной системы и государственной службы.